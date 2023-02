Drake y The Weeknd: ¿por qué algunos artistas han boicoteado los Grammy?

Premios Grammy Foto: Instagram @recordingacademy - Instagram @recordingacademy

La ceremonia de los Grammy, que se celebra este domingo a las 8:00p.m., ha representado por más de seis décadas un reconocimiento importante a los artistas musicales alrededor del mundo. Con su primera gala celebrada en 1959, a lo largo de los años sus categorías han ido creciendo y evolucionando de acuerdo al cambio de épocas, llegando a tener más de 90 dentro del evento.

Si bien la esencia de los Grammy ha sido “premiar” el talento, varios artistas han estado en desacuerdo con el significado de recibir el famoso gramófono. Algunos por razones políticas, otros porque no se sienten identificados, y otras razones que llevaron a que la gala fuera “boicoteada” más de una vez.

Grandes cuestionamientos

Las críticas hacia los Grammy no son algo nuevo. recién empezaba la década de los 90 cuando Sinead O’Connor se convirtió en la primera música en rechazar un Grammy, boicoteando la ceremonia después de haber sido nominada para Grabación del Año, mejor Interpretación Vocal Pop Femenina y Mejor Desempeño Alternativo Musical. ¿Por qué? con el paso del tiempo, la industria musical se ha expandido a niveles exponenciales, y esto ha hecho que los artistas se cuestionen el verdadero valor de una gala que solo premia “lo comercial”, dejando por fuera a un sinfín de artistas que derrochan talento.

¿Cuál es el filtro para elegir a los nominados? ¿qué se tiene en cuenta? ¿hay racismo dentro de la organización?... estos han sido algunos de los cuestionamientos más fuertes que han llevado a los nominados, incluso, a asegurar que no saben exactamente lo que significa para su carrera recibir el galardón. Este fue el caso de Eddie Vedder, vocalista de la banda Pearl Jam. En 1996, la banda se llevó el premio en la categoría Mejor Interpretación de Hard Rock, y sus palabras en plena ceremonia transmitida por televisión fueron las siguientes: “No sé lo que esto significa, en realidad no creo que signifique nada”.

¿Negocio o reconocimiento?

En un artículo de 2011, Randall Roberts, escritor de Los Angeles Times, lanzó una crítica fuerte y contundente a la premiación, asegurando que para ese entonces, el álbum “My Beautiful Dark Twisted Fantasy” del rapero estadounidense Kanye West (conocido actualmente como Ye), era uno de los más aclamados y no había sido nominado en ninguna categoría... ¿descuido? o más bien racismo...

“Las principales nominaciones para los quincuagésima cuarta entrega anual de los premios muestran claramente que la Academia de la Grabación ha estado trabajando horas extras para incluir todo para ser más significativo. También revela un profundo abismo entre sus objetivos y los hábitos de la audiencia en la población en general”, aseguró Roberts.

Pareciera que en algún momento los premios se hubiesen quedado estancados, premiando una y otra vez a los mismos artistas de siempre, reconociendo lo “comercial” como si fuera una cuestión de conveniencia. En 2017 Justin Bieber, en ese entonces de 22 años, no mostró ningún interés en asistir a la gala, incluso estando nominado. “Simplemente no cree que los Grammys sean relevantes o representativos, especialmente cuando se trata de jóvenes cantantes”, reveló una fuente cercana al cantante al portal TMZ.

Racismo, una crítica persistente

Son muchas las veces en las que los Grammy han sido tildados de racistas, un ejemplo de esto, además del desfavorable suceso con el álbum de Kanye West en 2011, fue el del cantante Drake, cuando acusó a la organización en una entrevista de 2017 de verlo solo como un rapero y no como un artista de música pop debido a su trabajo anterior y a su herencia. El artista no asistió a la gala, aunque estaba nominado.

Otro caso similar pasó con dos mujeres que han hecho historia en la música: Adele y Beyoncé. En la entrega número 59 de los premios, Adele ganó el Álbum del Año sobre “Lemonade” de Beyoncé, que muchas publicaciones de música consideraron que debería haber ganado el premio. Luego se conoció que la razón por la que la artista británica había ganado, era porque la mayoría de los votantes eran personas blancas.

En 2021, The Weeknd anunció que no volvería a presentar sus proyectos musicales a los Grammy, acusándolos de corruptos y poco transparentes luego de ser uno de los más aclamados por la crítica y no recibir ninguna nominación. “Por los comités secretos, no dejaré que mi discográfica vuelva a presentar mi música a los Grammy”, aseguró el cantante en un comunicado publicado por el diario The New York Times.