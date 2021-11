Drea Dury: una mezcla de sabor urbano y romanticismo

“Quien solo sabe de medicina, ni de medicina sabe”. La frase, juguetona y perspicaz, es de Hipócrates, y alude, fundamentalmente, a la noción de una educación integral como herramienta eficaz para sortear la vida profesional: cuanto más preparado esté alguien, mejor podrá desempeñarse en su campo laboral.

Drea Dury, cantautora colombiana, parece comulgar con esta idea, pues desde muy joven se esmeró por complementar su talento musical con el estudio de varias disciplinas, como Historia del Arte y Diseño Gráfico. “Siempre me ha gustado mucho el arte. La escuela a la que fui a estudiar era muy reconocida; de hecho, había que pasar un concurso para entrar y lo pasé. Estudié Diseño porque sabía que en ese lugar había una gran apertura a nivel de las artes y la cultura en general. Estar en Europa me daba muchas oportunidades, sobre todo en Bélgica, donde la música fluye de una mejor manera”, comentó la artista.

Desde que Drea Dury era una adolescente comenzó a tener inquietudes relacionadas con la música y, sin pensarlo mucho en ese entonces, empezó a desarrollarlas de modo autodidacta. En entrevista con El Espectador, la cantante recordó sus inicios en el ejercicio creativo.

“Desde 2014 hago música, aunque de modo informal: la hacía en mi cuarto, hacía jams o cosas por el estilo; también me presentaba en bares, y hacía música con algunos amigos. Además, grababa covers y los subía a YouTube”.

Sin embargo, fue cuatro años después cuando tuvo su primera oportunidad para darse a conocer en el universo de la música. “En 2018 los productores de La Voz Francia vieron uno de esos covers y me invitaron a participar en el programa. Entonces, digamos que en ese año se disparó todo: salí en esa audición y fue muy viral. Lo bonito de eso es que me dieron la oportunidad de entrar, de un modo más serio, en el ámbito musical y así poder encontrarme con personas muy profesionales que llevan mucho tiempo trabajando en esto”.

Su primer disco, lanzado en septiembre de 2021, “se llama Atardece, porque había mucha introspección en mí, eran momentos en los que yo pensaba: ¿qué voy a hacer? Tengo esas canciones, pero no entiendo lo que está pasando. Hubo un momento de oscuridad total y por eso se llama así; yo dije: ‘Hasta el sol tiene que dejar de brillar por la noche para salir otra vez’. El atardecer siempre era un momento en el que me ponía a reflexionar, aunque no sé exactamente por qué sucedía eso. El caso es que les mostré mi proyecto a estos productores, a ellos les gustó mucho y me apoyaron”.

El primer sencillo, titulado Solo, fue el indicado, según ella, para acompañar el lanzamiento de este trabajo discográfico. “Me parecía muy fuerte para empezar. Esa canción nació porque yo hacía unos meses, en Instagram, había hecho una serie de videos. Ahí mostraba cómo hago una canción desde el principio hasta el final, y un día de esos salió Solo. De modo alterno, yo estaba viendo unas imágenes en las que en la mitad de la canción hay una persona que habla y esa imagen es la de (la película) Scarface cuando él (Tony Montana, encarnado por Al Pacino) está sentado en una piscina con Elvira (Michelle Pfeiffer) y le está haciendo una declaración de amor. Entonces yo decía: ‘Esta canción es perfecta’, el romanticismo de esa imagen, pero al mismo tiempo es muy sensual, que es lo que quiero que sea, una mezcla ideal para comenzar el álbum”.

Precisamente, la formación académica y el hecho de haber vivido muchos años en otro continente, así como tener unas raíces culturales muy arraigadas, han convertido a Drea Dury en una especie de recipiente donde se cocina una mezcla de diversas influencias musicales. Así lo reconoció la propia artista: “El ADN de mi música son las raíces de dónde soy, de dónde vengo, de dónde crecí, que es en Cali, y obviamente eso lleva implícito la salsa y todos esos ritmos maravillosos del Pacífico colombiano. Eso, sumado a la experiencia que tuve yéndome a Europa, conocer personas que tienen otros “backgrounds” culturales distintos. Eso, sin duda, enriqueció mi música; en todas las canciones que estoy haciendo siempre hay una mezcla. No me gusta ponerme barreras a la hora de hacer música”.

Además de la fusión de géneros y ritmos, y de una perspectiva muy visual de sus historias, hay otros elementos comunes en los cortes de Drea Dury: las temáticas que incluye en sus canciones. Al respecto, apuntó: “Un romance a lo telenovela, porque yo soy así; todo el tiempo digo que yo soy (un personaje) de telenovela, y que la vida es un drama, entonces siempre está latente esa dimensión melodramática en los temas que compongo. También me gusta que estén presentes la sensualidad y la sexualidad, porque me parece que, como mujer, es muy importante para mí poder hablar de ese tipo de cosas. Me parece chévere hablar, que una mujer pueda expresar lo que quiere”.