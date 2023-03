Drea Dury y su “criollan elegance” en la música

El primer single de la artista colombiana ha sido sincronizado en la película “Blanquita”, mejor guión en los premios de cine de Venecia. Foto: Cortesía

La cantante y compositora colombiana Drea Dury presenta “Lick”, un sencillo que viene acompañando de un clip que presenta una coreografía de varios minutos, para la cual trabajó con Nicolas Huchard, coreógrafo de Madonna. La elección de un solo escenario y estilismo para el video musical permiten a la colombiana expresarse de forma auténtica a través un momento de baile liberador.

Precisamente introducida a la danza por su madre y a la música por su padre, un director de orquesta, Drea se dió a conocer gracias a su participación en La Voz Francia, con la cual acumula casi 30 millones de visualizaciones en Youtube. Tras un primer álbum y colaboraciones con varios artistas como will.i.am, Childsplay o Yemi Alade, en 2023 decide embarcarse en un nuevo proyecto, con una propuesta original que mezcla los sonidos, ritmos e instrumentos de la música Latina (con la que creció), del pop y R&B americano y europeo (en los que bañó al mudarse al viejo continente) y del afrobeat (género por el que se siente muy atraída).

El primer single de la artista colombiana ha sido sincronizado en la película “Blanquita”, mejor guión en los premios de cine de Venecia este año, entrando también en las listas de numerosas radios en Bélgica y acumulando 250k visualizaciones en Youtube. Con este nuevo canto al amor sin límites que es “Lick”, Drea continua con su ascensión.

En entrevista exclusiva con El Espectador, Drea habla sobre sus inicios en la música, su inspiración para componer y cómo fue la búsqueda de su sonido.

¿Quiso empezar en la música por la influencia de sus padres?

Mi papá es director de orquesta y la música es su trabajo, claramente influyó en mí, pero pienso que en Colombia estamos muy conectados con la música en general, en muchas de nuestras casas eso no puede faltar, y menos en reuniones. Pienso que el trabajo de mi papá me dio la oportunidad de presenciar cosas que la mayoría de las personas no ven, como el tras bambalinas de los espectáculos y estar conectado con los instrumentos desde temprana edad.

¿Cómo fue esa búsqueda para encontrar el sonido que la caracteriza?

Creo que todos los artistas entramos en un limbo cuando empezamos a hacer música, nos cuestionamos todo el tiempo sobre lo que queremos hacer y ese proceso puede durar años enteros, sobre todo cuando uno mismo escribe sus temas. Empecé a contar mis propias historias y me basé en las experiencias que viví... estuve aquí y luego me fui para Europa, conocí a varios productores y este es el fruto de todos esos encuentros que he tenido, y que le dan color a mi música.

Se presentó en La Voz Francia interpretando “Rude Boy” de Rihanna, pero con un ritmo diferente ¿cómo fue esa experiencia?

Fui como una concursante cualquiera porque me invitaron a hacer parte del concurso, me postulé, hice las audiciones previas y cuando me preguntaron qué quería hacer, escogí una canción de mi artista favorita pero siempre tuve claro que no quería solo hacer un cover, así que decidí que se escuchara como una especie de remix. Pregunté si podía hacer un freestyle en la canción, la respuesta fue afirmativa y me puse a trabajar, No pensé que les fuera a gustar tanto, pero cuando comencé a cantar se voltearon casi todos los jurados. Fue increíble.

Compone canciones en español e inglés, ¿es diferente el proceso dependiendo del idioma?

No, yo escribo las canciones de la misma forma en la que hablo, así que cuando estoy en Francia compongo en español, inglés y francés. con “Lick” fue así, la hice de acuerdo a como yo me expreso. Estaba con un amigo y le puse a la canción una parte en francés de la que no estaba tan segura, pero a él le gustó demasiado y me dijo que me arriesgara... cuando empecé a trabajar en Europa pensaba mucho en que si hacía todo en español las personas no se iban a conectar las 100% con las canciones porque no iban a entender nada de lo que decían, así que empecé a poner cosas en otros idiomas para que la gente sintiera curiosidad de entender lo demás.