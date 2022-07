Driftwood, la música más allá de los sonidos

“Hold Onto Your Light” es el más reciente sencillo de Driftwood, un tema cargado de sensualidad. Foto: Cortesía

Desde su primera aparición en el panorama electrónico internacional, el proyecto australiano Driftwood. llamó la atención no solo por la frescura de su propuesta, sino porque esta misma representa una experiencia sensorial de lo más completa. Y es que Driftwood. parte de dos principios básicos para su creación: construir una estética visual y sonora muy particular y no sugerir la interpretación a quienes llega su arte.

