Dua Lipa: la expresión y contundencia de una diva moderna del pop

"Future Nostalgia" es el segundo álbum de estudio de Dua Lipa y fue lanzado el 27 de marzo de 2020 por el sello discográfico Warner Records. / AP Foto: Amy Harris/Invision/AP - Amy Harris

“La gente me decía que yo no era lo bastante buena, o que no merecía lo que tenía”, reveló Dua Lipa en una entrevista con Vanity Fair en 2021. Gente que seguro tuvo que tragarse sus palabras luego de ver el éxito que alcanzó la artista cuando decidió dedicarse de lleno a la música y convertirse en un referente clave del pop a nivel mundial.

Luego de haber trabajado durante varios años como camarera en un bar, Dua decidió enfocarse de lleno en su proyecto musical en 2013, aunque eso le implicara arriesgarse a fracasar por completo. En una de sus sesiones de grabación escribió su sencillo Hotter than hell, y gracias a él, firmó un contrato con Warner Music Group en 2015.

El principio de un legado

No la tuvo nada fácil al principio, pues su sencillo debut New love no tuvo los resultados que el sello esperaba. Sin embargo, tiempo después la artista lanzó Be the one, la canción con la que millones de personas la conocieron en el extranjero. Y es que según Ed Millett, director de Tap Management, “Dua fue muy inteligente, firmó con Warner Bros. en parte porque no tenían una gran artista pop femenina y necesitaban una”. Así fue, para ese momento la artista sabía que el pop era lo suyo, pero no tenía la menor idea de que con el tiempo crearía todo un movimiento.

En 2016 lanzó su tercer sencillo, Last dance, y luego estrenó oficialmente Hotter than hell, una canción que Brennan Carley, crítico musical de la revista Spin, definió como “un suspiro de alivio cada vez que una nueva estrella pop empieza a subir en las listas”, asegurando que el tema hacía parte de uno de los momentos pop más brillantes de 2016.

El activismo de Dua Lipa

Ante tanto reconocimiento bien ganado, Dua visitó varios escenarios en Sidney, Melbourne y Glastonbury, y luego realizó un concierto benéfico en Pristina, capital de Kosovo, un lugar que tiene un significado emocional y político para ella. Sus padres, Dukagjin y Anesa, debieron emigrar de allí por la guerra y llegaron a Londres, donde nació. La situación que atravesaron sus padres por aquella época en la década de los 90 hizo que la artistas quisiese abordar el tema y hablar sobre la situación de los refugiados.

“Poco a poco empecé a entender el aspecto político de la guerra, cómo suceden estas cosas, por qué tantos niños acaban desplazados”, explica. “Para mí, todo surgió de la experiencia personal, después quise saber más y también ser la voz de muchas otras personas”, comentó la artista en una entrevista con Vanity Fair. Dua no pudo haber encontrado una mejor forma de hablar sobre el tema y aportar algo positivo que la música.

En su éxito no se veían reflejadas únicamente sus posturas políticas, sino el apoyo hacia movimientos como “Black Lives Matter” y su estrecha relación con la comunidad LGBTIQ+ a través de su estilo musical y su constante activismo. Tanto así, que fue anfitriona de la fiesta principal del desfile del orgullo LGBTIQ+ en Sidney, y también formó parte del icónico desfile.

“Future Nostalgia”

Su segundo y más reciente álbum de estudio incluyó dentro de su estilo la música disco y se inspiró en artistas como Gwen Stefani, Madonna, Moloko, Blondie y Outkast. Canciones como Don’t start now, Physical y Break my heart marcaron una nueva etapa en la carrera de la artista, en la que quiso incorporar nuevos sonidos y ser más arriesgada.

“Lo que quería hacer con este álbum era salir de mi zona de confort y desafiarme a mí misma para hacer música que se sintiera como si pudiera sentarse junto a algunas de mis canciones pop clásicas favoritas, sin dejar de sentirme fresca y exclusivamente mía”, reveló Lipa en una entrevista con el medio británico Metro. agregando que su sonido ha madurado a medida que va creciendo, pero eso no le impide querer conservar su misma sensibilidad pop.” Me di cuenta de que lo que quería hacer era algo que se sintiera nostálgico pero que también tuviera algo fresco y futurista”, concluyó.

Es así como este álbum lleno de ritmo trae a Dua Lipa a Colombia en el marco de su Future Nostalgia World Tour, un concierto que pondrá a cantar y bailar a todos sus asistentes este domingo 18 de septiembre en el Parque Salitre Mágico de Bogotá, una noche en la que sus fans disfrutarán por primera vez en vivo de todos sus grandes éxitos musicales.