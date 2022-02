Dulce María reivindica a las Barbies

Dulce María aceptó el reto de incursionar en los sonidos funk y espera hacer un proyecto personal basado en estos ritmos. / Cortesía

Dulce María es y será recordada por haber sido parte de la primera generación de Rebelde. Sin embargo, eso ha quedado un poco en el pasado. Ahora, casi 20 años después, su carrera en la música ha sido uno de los proyectos más importantes. El género pop la ha caracterizado, pero decidió salirse de su propio molde para seguir cantando. Como forma de exploración llega Barbie, el remix de la canción brasileña junto a Farina, Rebecca y Mc Danny. Alejada de lo tradicional, pero sin perder sus raíces, se embarca en una aventura que la lleva a explorar los sonidos del brega funk.

Esta no es una canción que les canta al amor o al desamor, temas que han marcado a la artista mexicana, sino por el contrario, tocan el empoderamiento, la autoestima y rompen con la falsa idea de lo que es ser una Barbie. Aceptar este reto no era nada fácil, la letra ya había estado circulando en plataformas, sin embargo, ahora llegaba con la propuesta de que su voz se sumara y se atreviera a hablar de algo, que quizás en otra ocasión no le habría dado cabida.

Rebecca - Barbie Ft. Dulce María & Farina & Mc Danny (Vídeo Lyrics)

“Porque cuando escuché la canción me pareció que era como muy atrevida o irreverente, sobre todo para lo que yo como cantante podría decir. La esencia de la canción Barbie es muy fuerte y tiene un estigma. Aparte, como no tiene una traducción al español, era un reto. Trataba de decir algo que fuera la misma esencia de la canción, pero de una manera más sutil. Entonces traduce otras cosas. Quedó al final de la canción mi parte. para que las personas se den cuenta de que tienen poder para decir ya no voy a ser la muñeca con la que le gustaba jugar, y esa idea fue la que escogieron”, asegura Dulce María.

El remix de la canción Barbie ha sido un éxito en Brasil. Su versión original ocupa actualmente el top viral del país y suma más de 10 millones de reproducciones en las plataformas digitales. “Cuando me invitaron a participar del proyecto “Singles”, de Spotify, con la canción Barbie junto a Rebecca, Dulce María y MC Danny, me sentí muy feliz por dos razones: admiro y respeto la trayectoria de estas mujeres con las que me encantaría bailar y sentirme una Barbie diferente”, comenta Farina.

La canción mezcla español y portugués, así que esto implicó otros desafíos. Para Dulce María, la música tiene varios capítulos, y en este caso Barbie es uno de esos. En 2020 sacó Origen, un proyecto personal como ella misma lo llama. No obstante, llegar a hacer esta otra colaboración le ha permitido explorar el baile y los sonidos. Para ella la música es un alma libre que no tiene fronteras, tampoco etiquetas, menos lo reduce a un solo género musical. La duda la dejó abierta, tal vez llegue a explorar estos sonidos musicales en proyectos propios.

“Es tanto poder ahora, lo sé. Me di cuenta de que no necesito a nadie. Decidí cambiar. No va a regresar esa muñequita que te gustaba jugar”.

México, Brasil y Colombia se unen en un solo tema, y para Dulce María la idea es que seamos más fuertes, ese es el mensaje para las mujeres y las personas. Unidas tenemos las fuerzas. Ojalá se volviera un himno el tema. Ojalá a la gente que le llegue esta letra la toque y le haga sentir bien, con más ganas de superar las adversidades y que, sobre todo, tenga mucho amor propio.