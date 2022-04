DVX y su reguetón experimental

DVX dice que su lema para triunfar en la música es "la originalidad será la llave y la disciplina será la ruta". / Archivo particular

¿Cómo recuerda sus comienzos musicales?

Maravillosos y llenos de ilusión. Los recuerdo en Medellín, mi ciudad natal, la que se convirtió en mi escuela y mi plataforma. Miro al lado y veo a otros jóvenes, como yo, trabajando de cara a lograr un sueño y fue con constancia y ganas que edificamos una industria musical urbana desde el lugar en el que crecimos. Comencé mi carrera en 2008 y desde ahí surgieron varias cosas que me ayudaron a darme cuenta de todo lo que podía hacer y lograr.

¿Cuáles fueron los primeros sencillos que lo pusieron en el radar del público?

La música me divierte y gracias a eso el camino ha sido fructífero. Tengo un catálogo que supera las cincuenta canciones, entre las que se destacan algunas como “La propuesta”, “Así”, “Comienza la fiesta”, “Tú, mi Love”, “Indiferentes”, “Kilómetros”, “Indecentes” y “Muévete”. Por mencionar las más relevantes, pero cada canción cumplió, sin duda, una misión valiosa y aportó a todo lo que somos hoy.

Desde hace varios años no teníamos noticias de DVX. ¿Por qué hacer esa pausa en su carrera musical?

Luego de las giras por Colombia, Venezuela, El Salvador, Guatemala y Estados Unidos, comprendí realmente el poder y la responsabilidad que tenía, así que debido a ese momento de reflexión llegué a la conclusión de que necesitaba una pausa, un tiempo para dimensionar lo que quería. Debía ajustar la propuesta artística de manera integral y tener claridad acerca del mensaje que queremos darle al mundo. Fue un respiro para tomar decisiones trascendentales y entender que era un momento definitivo para mi vida, mi carrera, para quienes me rodean y para toda una generación.

¿A qué se dedicó durante este tiempo de pausa artística?

Escuché, observé, experimenté, comprendí y crecí. Fui inmigrante, estudiante, emprendedor, trabajador y, finalmente, volví a ser yo, pero ya con una perspectiva y una dimensión mucho más potente y consciente.

Ahora llega con un nuevo sencillo titulado “Yin yang”. ¿Cómo podría definir esta canción?

Soy libra y siempre busco la armonía y el equilibrio en todo lo que pienso, digo, siento y hago. Incluso, fue una de las reflexiones más poderosas que hice durante ese tiempo en el que estuve alejado. De ahí nace “Yin yang”, que habla de la dualidad que nos representa y nos despierta tanto lo debido como lo indebido. Es todo lo que surge de lo divino, pero también es todo lo que provoca lo humano. Es encontrar en una sola persona tanto lo que queremos como lo que deseamos. En “Yin yang” habitan cinco temáticas: amor, pasión, despecho, superación y rumba.

¿Cuál es su Yin yang?

Mi integridad vs. mi humanidad. Es un dilema constante y me he esforzado en obtener esa armonía.

¿Qué caracteriza el sonido actual de DVX?

Lo defino cómo un reguetón experimental y creativo. Es un ecosistema de géneros musicales como dancehall, R&B, reggae, raggamuffin, mode up, hip hop, electrónica, rap y rock, donde todo esto se convierte en una completa armonía con golpes, vientos y cuerdas de ritmos latinos. Todo de la mano de una interpretación tanto dulce como radical en mi voz, que la considero rebelde y sensual.

Usted lleva varios años de carrera musical. ¿Cómo percibe la industria musical en cuanto al género urbano?

Ha sido, es y será reguetón, pero no el mismo que conocíamos. Conserva su esencia, pero se adapta con inmediatez a la demanda del público y eso es lo que le permite estar a la vanguardia. Es un ritmo que parece no tener fronteras y cada vez cautiva mayor audiencia a nivel mundial, por eso vemos a artistas de las industrias anglo, europea, africana y asiática queriendo ser parte del sistema.

¿Qué otros sencillos vamos a conocer de DVX este 2022?

Inicialmente conocerán cuatro canciones más, todas enmarcadas en el concepto de “la cooltura”.

¿Cómo se visualiza en un par de años, hasta dónde quiere llegar con su música?

Siento que soy un ser con la capacidad de conectar y transmitir por lo que soy. Es el momento y la oportunidad de llegar hasta los dispositivos de millones de personas para que en sus diferentes momentos de consumo (digitales y físicos) elijan nuestro contenido por lo que hacemos, tanto por nuestra música como por todo el material complementario que ofrecemos. La originalidad será la llave y la disciplina será la ruta.