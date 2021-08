Ed Sheeran anuncia el lanzamiento de su nuevo álbum “Equals”

Ed Sheeran ha anunciado detalles de su nuevo álbum “=” (Equals), con fecha prevista de lanzamiento el 29 de octubre. Para coincidir con el anuncio de su próximo álbum, Ed estrenó una nueva canción denominada “Visiting Hours”, la cual estará incluida en el álbum, junto con un video donde la interpreta.

“=” la cuarta entrega de la serie de álbumes simbólicos de Sheeran, es el trabajo más logrado de Ed hasta el momento; la evolución de un artista que sigue pisando nuevos caminos. Un conjunto de tracks que se hicieron durante un período de cuatro años después de la era de su álbum seminal “÷” (Divide).

(Le recomendamos: El debate sobre si la ‘nueva ola’ desmejora el vallenato)

Ed Sheeran - Visiting Hours [Official Performance Video]

Temáticamente, “=” muestra a Ed haciendo un balance de su vida y de las personas que la componen mientras explora los diversos grados de amor (”The Joker And The Queen”, “First Times”, “2step”), pérdida (”Visiting Hours”), resiliencia (”Can’t Stop The Rain”) y paternidad (”Sandman”, “Leave Your Life”), al mismo tiempo que procesa su realidad y carrera (”Tides”).

Sonoramente, “=” encapsula la versátil paleta musical de Ed, que abarca temas muy a su estilo con guitarras y baladas de clase mundial hasta momentos de producción más eufóricos y de peso, como se mostró por primera vez en el sencillo que lo trajo de regreso este verano, “Bad Habits”.

Ed Sheeran - Bad Habits [Official Video]

Abrazando las propias verdades de Ed, “=” captura tanto lo íntimo como lo cotidiano; elevando las experiencias a otro plano como se refleja en “Visiting Hours”.

(Le puede interesar: Petrona Martínez reúne leyendas y presenta su nuevo álbum “Ancestras”)

Interpretada por primera vez en el memorial de Michael en marzo, la canción, a la que se une un video de donde Ed la interpreta, cuenta en los coros con los amigos cercanos de Michael, Kylie Minogue y Jimmy Barnes.

Escrito y grabado en Suffolk, Londres, Suecia y Los Ángeles, la producción ejecutiva del álbum proviene de Ed Sheeran, FRED (No.6 Collaborations Project) y Johnny McDaid (Divide), con composición y/o producción adicional proporcionada por Steve Mac, Joe Rubel. , Amy Wadge, Foy Vance, Elvira Anderfjard, David Hodges, Andrew Watt, Lou Bell, Natalie Hemby y Ben Kweller. El hermano de Sheeran, Matthew, un compositor, también contribuye con impresionantes arreglos de cuerdas en “First Times” y “The Joker And The Queen”. La portada del álbum es un vívido collage de imágenes de mariposas que simboliza el hilo de “nueva vida” de los álbumes y tiene como telón de fondo una de las pinturas abstractas de Ed.

Ed Sheeran comentó, “= (Equals) es un disco muy personal y que significa mucho para mí. Mi vida cambió mucho en los últimos años: me casé, me convertí en padre, experimenté una pérdida y reflexioné sobre estos temas a lo largo del álbum. Lo veo como mi álbum de mayoría de edad y no puedo esperar para compartir este próximo capítulo con ustedes.”

En junio, Ed Sheeran lanzó su décimo sencillo número uno en el Reino Unido, “Bad Habits”. Pasando siete semanas consecutivas en la cima del chart oficial de sencillos del Reino Unido y contando, desde entonces se ha convertido en la canción más rápida en alcanzar medio millón de ventas en el Reino Unido del año hasta ahora (OCC). De cara al futuro, el 2 de septiembre, Sheeran tocará en un show íntimo de fans en el O2 Shepherds Bush Empire de Londres para celebrar el décimo aniversario de su álbum debut “+”.

‘=’ Tracklisting Oficial

1. Tides

2. Shivers

3. First Times

4. Bad Habits

5. Overpass Graffiti

6. The Joker And The Queen

7. Leave Your Life

8. Collide

9. 2step

10. Stop The Rain

11. Love In Slow Motion

12. Visiting Hours

13. Sandman

14. Be Right Now