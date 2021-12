Ed Sheeran cree que su próxima gira de estadios “The Mathematics” será la última

En su última entrevista el cantante quiso mirar un poco más allá, concretamente al día en que termine su extenso periplo de conciertos. Foto: ALEJANDRO GOMEZ

El cantante Ed Sheeran se ha convertido, con solo 30 años, en uno de los pocos artistas que a día de hoy serían capaces de llenar estadios durante varios días consecutivos. Sus últimos tours han dado como resultado récords de asistencia e ingresos millonarios, y se espera que su próxima gira, llamada ‘The Mathematics’, iguale o incluso supere las altísimas expectativas depositadas en él.

Sin embargo, en su última entrevista el cantante quiso mirar un poco más allá, concretamente al día en que termine su extenso periplo de conciertos. En su opinión, su próximo tour podría ser también el último en el que se embarca, al menos en lo que a la envergadura de este tipo de espectáculos se refiere.

Y es que el cantante tiene intención de reducir progresivamente sus compromisos profesionales y dedicar el tiempo libre restante a estar con su esposa Cherry Seaborn y su familia. Como se desprende de sus más recientes declaraciones, Ed afrontaría con terror la posibilidad de que, dentro de 20 años, no tenga con su hija Lyra y sus futuros retoños la relación tan estrecha y especial que se esperaría de un padre.

“Creo que la clave es encontrar el equilibrio entre todas las facetas de tu vida, y por eso creo honestamente que mi próxima gira será la última de esas dimensiones. No me veo tocando en más estadios una vez finalizado el tour”, ha asegurado a su paso por el podcast ‘Teach Me A Lesson’.