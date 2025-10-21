Ed Sheeran en Bogotá: boletas, precios y cuándo es 

Ed Sheeran, cantante británico, intérprete de temas como "Shape of You2 y "Thinking Out Loud".

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Ed Sheeran es un cantautor británico que se ha convertido en uno de los artistas más reconocibles del pop, fusionando géneros como el folk, R&B y pop melódico. Saltó a la fama con The A Team, y con éxitos como Shape of You, Thinking Out Loud y Perfect. A lo largo de su trayectoria, ha recibido numerosos premios, incluyendo Grammys, Brit Awards y Billboard. Su estilo, que combina su voz, guitarra y una loop station en sus giras actuales, lo han hecho más cercano al público.

¿Cuándo y dónde es el concierto de Ed Sheeran en Bogotá?

Después de casi nueve años sin visitar Colombia, Ed Sheeran regresa a Bogotá con su nueva gira Loop Tour. La fecha que ya está confirmada es el 16 de mayo de 2026 en el Vive Claro Arena en Bogotá. Páramo Presenta confirmó la noticia a través de sus redes sociales. “Ed Sheeran regresa a los escenarios, y Bogotá será parte del reencuentro este 16 de mayo, el @viveclaro_co se alista para recibirnos en el #LoopTour”.

“Me muero”, “qué emoción”, “lista para llorar nuevamente”, “mi yo del 2016 no lo puede creer”, “no puede ser”, “mi billetera no está soportando”, “ya quiero que llegue la fecha”, son algunos de los comentarios que dejaron los fanáticos en las redes sociales.

Precios de las boletas para el concierto de Ed Sheeran en Bogotá

La preventa para los clientes del Banco Fallabela comienza mañana 22 de octubre a partir de las 10:00 A.M. La venta general será a partir del viernes 24 de octubre a las 10 A.M en www.Ticketmaster.co . A continuación, los precios de las boletas de acuerdo con cada localidad:

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Preferencial: $ 270.000

116, 118, 120, 122, 124: $ 353.000

115, 117, 119, 121, 123: $ 353.000

125-132: $ 447.000

110, 112, 114: $ 530.000

109, 111, 113: $ 530.000

Platea: $ 647.000

102, 104, 106, 108: $ 765.000

101, 103, 105, 107: $ 765.000

La última vez que Sheeran se presentó en Colombia fue durante su gira de 2017 cuando ofreció un concierto en el Parque Simón Bolívar, en Bogotá, como parte de la promoción de su álbum “÷” (Divide).