El asesinato de Canserbero, una verdad que duró casi una década enterrada

El 19 de enero de 2015, Tirone José González Orama, rapero venezolano conocido como Canserbero, falleció a los 26 años. La muerte del artista se constituyó en un duro golpe, no solo para sus amigos y familiares, sino para una industria que encontró en su obra aire fresco, con sus reflexiones crudas, honestas y filosas sobre temas varios. Desde la tensa situación social en Venezuela, hasta la importancia del amor.

La noche que asesinaron a Canserbero

“Las autoridades venezolanas encontraron los cuerpos de Carlos Molnar y Tirone González. Al parecer, este último asesinó a Molnar y luego se lanzó del décimo piso del edificio”, groso modo, de esta forma, hace diez años, los medios de comunicación trataron la muerte de Canserbero. Hoy sabemos, de acuerdo con lo que dice la Fiscalía de Venezuela, que no se trató de un suicidio, sino de un asesinato.

En la madrugada del día siguiente de su muerte, las autoridades de Maracay, capital del Estado de Aragua, llegaron a la residencia del bajista Carlos Molnar, ubicada en la Urbanización Andrés Bello. El cuerpo de Canserbero lo encontraron en el primer nivel, mientras que a Molnar lo hallaron con heridas de puñaladas en su apartamento del décimo piso. Natalia Améstica, esposa de Molnar y quien entonces era la mánager de Canserbero, era la única testigo de lo que había ocurrido. La mujer, en su primera versión, indicó que el rapero, preso de un ataque psicótico, había asesinado a su esposo y después saltó del edificio.

En los medios y redes sociales, sin aportar mayores pruebas, se decía que Canserbero estaba pasando por un cuadro de depresión y que Molnar lo había invitado a hospedarse en su vivienda mientras el artista superaba el episodio. Améstica aseguró que el rapero perdió el control esa noche y golpeó y apuñaló a su esposo para luego finalmente se lanzó hacia el vacío. Desde el minuto cero la familia del rapero cuestionó esa versión y negó que sufriera de ataques psicóticos. La investigación no avanzó y rápidamente se archivó.

Sin embargo, atendiendo a las dudas que tenía la familia de Can, Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela, informó el 11 de noviembre de 2023 que ordenaba la reapertura del caso. “El Ministerio Público venezolano, luego de solicitar recientemente al Juez 8 de Control de Aragua que no acordara concluir el Caso Canserbero, relacionado con el lamentable fallecimiento de Tirone González, ha designado a la Fiscalía 85 para que, con base al clamor de familiares y amigos, reabrir el caso de dicho icónico artista”, explicó Saab el funcionario.

Además, el fiscal contó que se ordenaron varias diligencias para continuar con la investigación, entre esas la inspección técnica del sitio del suceso, el levantamiento planimétrico, citaciones de testigos y la evaluación del protocolo de autopsia para verificar la viabilidad de una exhumación.

El 15 de diciembre, poco más de un mes de reabierta la investigación, la fiscalía venezolana descartó por completo que la muerte del rapero se haya tratado de un suicidio. “Hoy quedó 100 % descartada la tesis de que se trata de un suicidio (...) se está imponiendo la tesis del asesinato por motivos económicos”, dijo Saab durante una alocución televisada.

La Fiscalía encontró que las puñaladas y los golpes en los cuerpos de ambas víctimas, se ejecutaron para simular una pelea, incluido un fuerte golpe en el rostro del rapero. Además, la entidad indicó que hubo una creación de huellas del recorrido de Canserbero hacia la ventana desde la que cayó. Las huellas se correspondían con una medida de calzado de 37,5 y no con la huella plantar como la del rapero, quien era talla 41.

¿Por qué Natalia Améstica asesinó a Canserbero?

El 26 de diciembre, casi nueve años después de la muerte de Canserbero y Molnar, Améstica apareció en un video difundido por la fiscalía venezolana, confesando el crimen. “Los niños se fueron con la abuela y se dio la oportunidad para yo hacerles un té en el que coloqué Alpram (un fármaco de la familia de las benzodiacepinas y se utiliza para el tratamiento de los estados de ansiedad) y le di una taza a cada uno. Al momento de quedar somnolientos, yo estaba en la cocina preparando la cena y al llegar Carlos vi como estaba y lo ataqué directamente al cuello (...) Quien me ve es Tirone, se preocupa mucho, pero él también estaba somnoliento. Yo le explico que fue un ataque de ira que no me pude controlar y él cae en el sofá dormido. Ahí es cuando le doy dos puñaladas en su costado”, dijo la mujer en el video.

De acuerdo con su versión, tomó la decisión de asesinar al rapero porque este supuestamente no le dio reconocimiento ni le pagó “lo que me debían” por una gira. Además, porque el MC quería cambiar de representante.

“El problema empezó en Chile, un mes antes, cuando en plena gira, después de haber hecho la organización y comprado los pasajes para irnos para allá, que no iba a recibir pago por parte de Carlos. Quería que me pagara los pasajes y un porcentaje por la organización de dicha gira. Él nos expresó que no quería que lo siguiera manejando. Eso me dolió mucho y quedé con mucho sufrimiento por el desprecio y que no fui considerada como mánager ni organizadora de esa gira”.

Améstica confesó que junto a su hermano Guillermo y tres integrantes del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) modificaron la escena para hacerlo parecer un homicidio-suicidio. “Él (Guillermo) llegó a las 11 de la noche y ellos terminaron de arreglar la escena. A Carlos terminan de darle puñaladas, mi hermano le da cuatro y el resto lo hacen los funcionarios del Sebin (...) El cuerpo de Tirone lo traen para la cocina y se le da con un tubo en la cara. Y luego de eso nos explican que lo que debemos hacer es lanzarlo por la ventana”.

En una entrevista, publicada en enero de 2024, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, habló sobre el caso de Canserbero y las investigaciones que retomaron. “Se ha hecho justicia (...) Se ha reivindicado el nombre de un joven creador venezolano noble”, le dijo Maduro al periodista español Ignacio Ramonet.

“El antiguo Ministerio Público llegó a acusarlo, después de muerto, de homicida. De haber cometido un homicidio antes del suicidio. Impusieron la tesis completa del homicidio-suicidio, esquizofrenia, locura... A pesar de esa mancha que echaron sobre él, injusta, su nombre, su letra, su arte, lo que hizo fue crecer. Cancerbero hoy por hoy es reconocido en el mundo, si no como el principal, uno de los principales raperos en idioma español”, agregó Maduro, quien dijo que llegó a las letras del rapero por influencia de sus nietos.

Las condenas por el caso de Canserbero

El 2 de febrero de 2024, los hermanos Natalia y Guillermo Améstica fueron condenados a 25 años de prisión por el asesinato del rapero, acusados de los delitos de homicidio calificado con alevosía y por motivo fútil en grado de coautoría, obstrucción a la administración de justicia, simulación de hecho punible, falsa atestación ante funcionario público y asociación para delinquir. La Fiscalía solicitó una pena de 30 años, la máxima en Venezuela, pero hubo una rebaja para los acusados por haber admitido los hechos.

El pasado 17 de diciembre se condenaron a otras cinco personas en relación con el caso. Se trató de los funcionarios de la Policía Gilbert Cruz, Edgar Trillo y Teresa Pinto, la médico forense Solangela Mendoza, quien le realizó la autopsia al rapero, y el empresario Marcos Pratolongo, que fueron sentenciados a condenas de entre 15 y 20 años de prisión por ser encontrados cómplices en el asesinato del rapero.

El legado eterno de Canserbero

El rapero venezolano fue asesinado a los 26 años, pero sus letras, su música y su legado en el arte permitieron que su nombre ocupara el primer lugar en la lista que publicó la Revista Rolling Stone a propósito de los 50 años del rap que se celebró en 2023.

El medio eligió a 50 figuras del rap en español. El rapero fue elegido por sus “letras profundas, una voz inconfundible y una actitud de sólida autenticidad, Canserbero necesitó poco tiempo para convertirse en una de las figuras emblemáticas del rap en América Latina. Sus canciones cuentan historias complejas y oscuras, son reflexiones sesudas en torno a la vida, la muerte, la injusticia y las calles”.

Canserbero se convirtió en un ícono del género a pesar de solo haber lanzado dos álbumes, Vida (2010) y Muerte (2012). A los que se le suma el trabajo discográfico “Apa y Can” (2012), hecho en colaboración con Apache.