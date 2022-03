El Festival del despecho, una cita para cantar a ‘grito herido’

Francy es una de las artistas encargadas de poner a cantar al público con canciones como "Usted no es nada", "Si se fue se fue", entre otras. Foto: Cortesía Caracol Televisión

Llegó el momento de cantar a ‘grito herido’ con el concierto virtual de Caracol Televisión que reunirá, en un mismo escenario, a los exponentes de la música popular de Colombia en el gran Festival del despecho transmitido en vivo desde la Arena Cañaveralejo, en Cali.

Arelys Henao, Yeison Jiménez, Alzate, El Charrito Negro, Luis Alberto Posada, El Andariego y Francy, son los artistas que se verán en escena, interpretando sus mejores éxitos y con los que podrán cantar mientras comparten reunidos con sus seres queridos de un gran plan sin salir de casa.

(Le recomendamos: Con “This is not America”, Residente habla de las protestas en Colombia)

¿Quién no conoce canciones como: Lo pasado pisado, Aventurero, Maldita traición, Quererte fue un error, Me tomas y me dejas, Qué estás buscando, o Si se fue, se fue? Todos estos éxitos serán parte del Festival del despecho.

Además, no solo disfrutará de los shows, sino que también, minutos antes de iniciar el evento, y durante todo el show, el público tendrá la posibilidad de conectarse a las salas de chat, participar en las trivias y ver todo el detrás de cámaras de los artistas.

Francy, la ‘Voz popular de América’ es una de las mujeres encargadas de cantarle al despecho, al amor y al desamor. Esta artista desde ya tiene todo preparado para presentarle al público un evento digno de cantar a ‘grito herido’.

(Puede leer: Julieta Venegas vuelve a la escena musical con el sencillo “Mismo Amor”)

Francy regresa a las tarimas

¿Qué siente de estar en este Festival del despecho?

Estoy muy contenta de anunciarle a mi gente del Valle del cauca que estaremos allí este 19 de marzo cantando en Cañaveralejo, en Cali. Será un gran concierto de música popular. Estaré con otros colegas de la música popular y esperamos vivir este festival como hace tanto tiempo no lo disfrutamos y no lo vivimos. Es una experiencia muy grande y muy especial. Ustedes saben que nosotros los artistas, después de toda está pandemia, nos ha costado muchísimo el poder tener ese contacto nuevamente y creo que es una gran oportunidad de encontrarnos y darle las gracias por seguirnos y por estar allí siempre escuchándonos.

Este concierto será transmitido de forma virtual, ¿siente que cambia en algo su preparación?

La presentación es presencial, pero también se transmitirá online para las personas que no viven en Cali o que estén en otras ciudades, pueden entrar a www.caracoleventos.com allí pueden comprar entradas y la transmisión empieza desde las 6:00 p.m. de la tarde. El público podrá ver cómo nosotros nos preparamos para subir a tarimas y podrán interactuar con nosotros un poco y por supuesto disfrutar desde casa de un gran evento de música popular.

¿Con qué canciones va a poner a cantar al público?

Podrán escuchar mis clásicos “Que hablen de mí”, “Si se fue, se fue”, “La gran señora”, “El adiós”. También canciones como “Pacto de caricias”, que lanzamos el año pasado, así como “La reina de la cantina”, que es una de las canciones que me catapultó como la artista que soy ahora. El próximo mes estaremos cantando una canción que escribieron mis amigos de Pasabordo, que se llama “Ahora que te vas”.

¿Cómo vive su carrera con el regreso paulatino?

Ha sido increíble regresar y enfrentarme nuevamente a las cámaras de televisión. También ha sido muy difícil, porque soy una persona muy tímida y le tengo mucho miedo a las cámaras, pero hemos tratado de tomar curso de actuación, de prepararme nuevamente porque la única cámara que teníamos era la del celular, entonces me pongo un poco nerviosa. He estado preparándome con ensayos junto a nuestra gente de trabajo y organizando todo para que todo salga perfecto.

¿Para este festival ya ha tenido la oportunidad de reunirse con algunos artistas que también la acompañarán?

Como práctica previa no, pero he tenido la oportunidad de cantar con mi amigo Jeyson Jiménez, en la ciudad de Bogotá en el centro de eventos. Con Luis Alberto Posada que vive aquí en Pereira, muy cerca de mi casa y somos muy buenos amigos. Con mi amiga Arelys Henao que me he encontrado con ella en presentaciones y también hicimos conciertos virtuales en pandemia. Creo que entre todos hay una amistad muy linda y estamos tratando de que nuestro género popular viva en la juventud y en el corazón de todos.

¿Cómo ve la música popular en Colombia y a nivel internacional?

Nosotros los artistas de música popular hemos hecho tantos cambios, porque está pandemia hizo que muchas personas no reinventáramos. Los artistas hemos cambiado un poco el chip y la manera de trabajar. Eso ha hecho que la gente ponga los ojos en la música popular y que los jóvenes siga nuestra música. Tenemos que agradecerle mucho. Las plataformas musicales también nos han abierto un espacio muy importante para nosotros. Por eso nuestra música es valiosa y se escucha no solamente en Colombia, sino en el mundo. Esto está demostrado, pues tengo una gira programada para el mes de julio por toda Europa y con eso celebraré 30 años de vida artística. Entonces nos espera Madrid, Barcelona, París y Londres.