Julieta Venegas vuelve a la escena musical con el sencillo “Mismo Amor”

Fotografía cedida por Josefina Alen, donde se observa a la cantautora mexicana Julieta Venegas, mientras posa en Ciudad de México (México). EFE/ Josefina Alen Foto: Agencia EFE

La cantante, compositora y productora mexicana, Julieta Venegas presenta el primer adelanto del álbum que lanzará este año, se trata del sencillo “Mismo Amor”.

La artista mexicana llega al tiempo con un videoclip filmado por las creadoras (y hermanas) Anita y Lola Piñero, cuya idea principal juega con los simbolismos para plantear un conflicto dentro de una canción.

(Le recomendamos: Confirmado: Frailejón Ernesto Pérez llega al Estéreo Picnic 2022)

El video muestra a Julieta y a bailarines escenificando una relación (de cualquier tipo) que se encuentra en la cuerda floja, acentuando una serie de contradicciones, “se dice algo pero se demuestra otra cosa, querer estar, pero no saber hacerlo, algo que te impide estar con esa persona, pero la realidad es que no está funcionando. Es la tensión que puede existir, pero no es necesariamente en una relación de pareja”.

La canción fue parte de todo un proceso, que viene de la mano del cantautor y productor chileno Álex Anwandter, ex-líder de los extintos Teleradio Donoso y una de las figuras claves del pop chileno de los últimos años, y masterizado en los estudios The Mastering Palace de Nueva York por Dave Kutch (Billie Elish, The Weeknd, Karol G).

(Le puede interesar: Daryy juega con sonidos africanos y urbanos)

“Mismo Amor” es la canción que encamina al disco, y será presentada en vivo, durante su actuación en el Festival Vive Latino en México, y una serie conciertos en España, además de Costa Rica, Colombia y USA, como parte de Vernos Tour.

Vernos Tour 2022

19/3 – Vive Latino – México

21:05-22:05 hrs Escenario: Escena Indio

23/3 – Madrid - España

24/3 – Valencia – España

26/3 – Sevilla – España

28/3 – San Sebastián– España

30/03 – Barcelona – España

01/04 – Andorra

02/04 – Zaragoza

30/04 – Festival Picnic – Costa Rica

06/05 – Bogotá – Colombia

07/05 – Medellín – Colombia

16/09 – Festival Brillante – Madrid, España

03/12 – Bésame Mucho – Los Ángeles - EE.UU.