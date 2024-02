El homenaje a The Beatles y George Harrison que se tomará a Bogotá

De izquierda a derecha: George Harrison, Paul McCartney, Ringo Starr, John Lennon, integrantes de Los Beatles. Foto: Cortesía The Beatles

La banda The Nowhere Boys ofrecerá un concierto gratuito este domingo al mediodía en la Carrera 7 con Avenida Jiménez como tributo a The Beatles para conmemorar 55 años desde su última aparición en público. “Los transeúntes podrán sumergirse en la mágica atmósfera de la Beatlemanía mientras la banda los lleva de vuelta a los años sesenta”, se lee en la información compartida sobre el evento.

Recreando el concierto que John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr realizaron hace 55 años en la terraza de Apple Corps, la agrupación colombiana de tributo a The Beatles “promete revivir la magia de aquel día histórico, transportándonos con sus melodías a través del tiempo y el espacio. Será una gran oportunidad para conmemorar la genialidad musical de los Beatles y honrar el legado de George Harrison en su cumpleaños”.

¡Los Cuatro de Liverpool se toman el corazón de Bogotá! El domingo 25 de febrero celebraremos el concierto de la azotea, la euforia de la Beatlemanía y el cumpleaños de George Harrison.



Carrera séptima con Avenida Jimenez. Edificio El Tiempo - @URosario pic.twitter.com/dlrEX33a9Y — THE NOWHERE BOYS (@the_nowhereboys) February 21, 2024

“Invitamos a los habitantes de Bogotá a que no se pierdan este espectacular concierto que celebra la música, la historia y el espíritu de una de las bandas más influyentes de todos los tiempos. La cita es este domingo 25 de febrero al mediodía en la esquina de icónico Edificio El Tiempo de la Universidad del Rosario, ubicado en la carrera 7 con Avenida Jiménez el centro de la capital”, comentó el rector Alejandro Cheyne.