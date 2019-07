El nuevo álbum de Ed Sheeran es todo un hit

Redacción música

El cantautor inglés, Ed Sheeran lanza su muy esperado LP de colaboraciónes,‘NO.6 COLLABORATIONS PROJECT’ un álbum de duetos en el cual están incluidos los artistas favoritos de Ed, 15 canciones y 22 colaboradores que incluyen entre otros al argetntino Paulo Londra, a Bruno Mars, Cardi B, Camila Cabello, Khalid, Eminem, Travis Scott, Justin Bieber, Stormzyy muchos más. Esta producción es también un testimonio del innegable talento y habilidad ilimitada de Sheeran como escritor, músico y, por supuesto, colaborador.



Antes de su lanzamiento, Ed lanzó cinco temas este nuevo trabajo: ‘I Don't Care’ con Justin Bieber (El número 1 más grande de este año en el Reino Unido después de pasar ocho semanas en lo más alto de las listas de radio y plataformas digitales); 'Cross Me'. Ft. Chance de Rapper; "Beautiful People" Ft. Khalid; "BLOW" con Chris Stapleton y Bruno Mars; y "Best Part Of Me" Ft. YEBBA.



Para celebrar el lanzamiento de su nuevo álbum ‘NO.6 COLLABORATIONS PROJECT’, Ed Sheeran ha revelado hoy una entrevista en la cual habla detalladamente de la producción y el reto de hacer este de disco. El audiovisual moderado por el comentarista radial y presentador de televisión estadounidense Charlamagne Tha God ya está disponible en su canal de YouTube. Ed Sheeran, quien recibió un MBE por sus servicios a la música y la caridad a fines de 2017 y se coronó como el artista de grabación más vendido de IFPI ese mismo año, es el orgulloso ganador de 4 Grammys.





Con tan solo 27 años ha vendido más de 26 millones de discos y una cantidad incontable de sencillos y entradas a conciertos. Ed Sheeran podría ser el artista más exitoso de esta década. El muchacho pelirrojo de camiseta y guitarra es el rey del streaming con sus temas propios, pero además es el genio detrás de éxitos de otros artistas como James Blunt, Hilary Duff, Olly Murs, One Direction, Taylor Swift o Justin Bieber.



Los Logros de Sheran van desde los simples números, como que “Perfect” se convirtió en uno de los ocho hits que dominaron este chart durante al menos 20 semanas, hasta el hecho de que es la canción más dedicada y más sonada en los matrimonios y aniversarios del mundo hoy día; o que “Shape Of You” estuvo en el top 10 durante 24 semanas y es la canción pop que más aparece en playlists de las diferentes plataformas de descarga digital. Actualmente, ‘Shape of You’ tiene el segundo dominio más largo en los 57 años de historia de la lista Adult Contemporary, y fue en algún momento la canción más escuchada de la historia.