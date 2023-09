El nuevo álbum de Feid y las instrucciones para escucharlo

La canción "Luces de tecno" hace parte del nuevo álbum. Foto: YouTube: Feid

El cantante y compositor Feid, también conocido como Ferxxo, lanzó este viernes 29 de septiembre su sexto álbum de estudio. El disco, titulado “MOR, No Le Temas a La Oscuridad”, promete ser su lanzamiento más versátil. El más reciente álbum del artista fue “Feliz cumpleaños, Ferxxo, te pirateamos el álbum”, estrenado también en septiembre, pero de 2022.

“Es una analogía con ver a la oscuridad de una manera diferente, que a pesar de cualquier situación adversa, todos podemos brillar por lo que queramos lograr, su nombre es un homenaje al aclamado programa de los años 90 de Nickelodeon, ‘Are You Afraid of the Dark?’”, explica un comunicado de Universal Music Group.

El álbum cuenta con la participación de los productores Sky Rompiendo, Wain e ICON (Jowan y Rolo), quienes han colaborado antes con el artista. “Desde el enfoque afrobeat en ‘Vente Conmigo’ y ‘Bubalu’ con Rema, hasta un vibe más electrónico en “Luces de Tecno” y ‘Ferxxo 151′ con ICON. Pasando por el Dancehall en ‘Niña Bonita’ con Sean Paul, hasta ritmos más urbanos con ‘Románticos de Lunes’ y ‘Gangsters & Pistolas’ con Ñengo Flow, por supuesto el distintivo dembow del reguetón en ‘Ritmos de Medall’” con Ryan Castro, y un corte alternativo indie en la canción final ‘Privilegios’ con Cupido”, son algunas de las colaboraciones del músico.

Las instrucciones para escuchar el nuevo álbum de Feid

El artista musical compartió una serie de recomendaciones para escuchar su nuevo disco: Todas las luces apagadas. Escuchar sin saltarse ninguna de la 1 a la 15 (se siente mejor). Seleccionar tu favorita y repetirla 19 veces. No escucharlo solo, se te puede meter el Sapoperreitor. El volumen nunca es suficiente, así que súbale morrr!!! Ver todos los videos que salen hoy. Deja en los comentarios tu favorita. México nos vemos este viernes para una firma de autógrafos bien chimba y Miami la rumba es en la casa embrujada del Ferxxo. Y más importante … Esperar a que salga Ferxxo30.

