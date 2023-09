“Sweet Sounds Of Heaven”, canción de Rolling Stones con Lady Gaga y Stevie Wonder

Ronnie Wood, el vocalista principal Mick Jagger y Keith Richards de la banda británica The Rolling Stones actúan durante la sala de conciertos Waldbuehne, en Berlín, Alemania, 03 de agosto 2022. Foto: EFE - CLEMENS BILAN

La banda de rock The Rolling Stones, compuesta por Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood, estrenó este jueves 28 de septiembre la canción “Sweet Sounds Of Heaven”. El sencillo llega a las plataformas digitales menos de un mes antes del estreno de su nuevo álbum de estudio “Hackney Diamonds”, el primero de este tipo tras 18 años.

La canción cuenta con la participación vocal de la cantante estadounidense Lady Gaga y los teclados de Stevie Wonder. “Sweet Sounds Of Heaven” es el lanzamiento de la banda previo al álbum, el primero siendo “Angry” disponible desde el pasado 6 de septiembre. El ritmo está inspirado en la música góspel y su título, que quiere decir “Dulces sonidos del cielo”, coloca la temática en ese sentido.

El vocalista de la banda, Mick Jagger, aseguró que Lady Gaga “es una cantante realmente genial”, durante una entrevista realizada por Amazon Music. El artista agregó que “nunca antes la había oído cantar con ese estilo”.

“Lo hicimos en vivo en la habitación, y fue una gran experiencia, ella simplemente entró en la habitación y se abrió, vio sus partes, sintió su camino y luego se volvió más segura. Y luego regresamos e hicimos algunas partes extra que no habíamos hecho ese día y luego ordenamos un poco y estábamos en la sala de sobre grabación, realmente cara a cara, ajustándolas mucho, las partes. Muy apretado, y luego un poco competitivo y gritando”, aseguró el vocalista durante la misma entrevista.

Además de Lady Gaga y el músico Stevie Wonder, The Rolling Stones también tendrás las colaboraciones de Paul McCartney, Elton John, el ex bajista del grupo Bill Wyman, y el fallecido baterista de la banda, Charlie Watts, en su nuevo álbum. Las partes de Watts fueron grabadas antes de su muerte en agosto de 2021.

