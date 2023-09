El nuevo encuentro de Justo Almario y las Voces del Jazz

La décima edición del festival se lleva a cabo desde el 19 al 23 de septiembre de 2023. Foto: Cortesía Festival Voces del Jazz

Alista su equipaje, en las maletas solo van voces y sonidos del Jazz. Habla pausadamente, Justo Almario se prepara para viajar a Cartagena, todo en su estudio en los Ángeles, California, quedará organizado.

Estará una vez más en el Festival “Voces del Jazz” que cumple 10 años. Una fecha para hacerle un reconocimiento. Cada año se elige a un músico para honrar su contribución al mundo del jazz. En esta ocasión el Maestro Almario, será el homenajeado.

Y porque es música, las bandas participantes presentarán adaptaciones y arreglos de jazz dedicados a resaltar la contribución única de Justo Almario junto con la presentación del libro “Love Thy Neighbor”, una exploración de la vida y carrera del saxofonista

Le dice a El Espectador desde su estudio que volver a Cartagena es hablar de la vida. ”Trae libertad y conexión, invita a todas las músicas del mundo a ser parte de este género del Jazz con sus ritmos e improvisaciones. Los colombianos participantes y oyentes en estos días del Festival todo lo que tienen que hacer es escuchar y dejar que su sonido y ricas armonías los lleven en su viaje”.

Sigue siendo afectivo, es un músico muy solicitado y en su historia los recuerdos cuando comenzó a tocar con Mongo Santamaría y Clare Fischer. Su destreza en el saxofón y la flauta le ha permitido destacar en diferentes contextos y colaborar con artistas de renombre mundial, incluyendo a Carlos Santana, Freddie Hubbard y Tito Puente.

En tono cordial, como leyendo una partitura, agradece a la mesa directiva de “Voces del Jazz” y Manuel Lozano Pineda, su director y fundador, por el reconocimiento que le harán el próximo sábado.

Se siente muy a gusto cuando está en Cartagena y recalca que en este Festival, se ofrecen clases magistrales de improvisación para que los jóvenes participantes empiecen a crear sus propias ideas y artísticas.

“Esto me gusta y es una de las razones por la cual acepté estar este año en el festival con sus 10 años, además aquí se presentan nuevas orquestas, artistas buscando crear una sonoridad ajustada y diferente para impulsar sus carreras”.

Hace unos largos años alzaba en sus brazos a la recién nacida hija de Manuel Lozano. Después de 24 años, Mariana lo volverá a ver en el reconocimiento que le harán, ella es la presentadora oficial del Festival.

El director en las calles

Nos encontramos con Manuel, vamos para el Teatro Adolfo Mejía donde será el próximo sábado el cierre de los 10 años del Festival. El calor es intenso, me recuerda cuando estaba en la Universidad de la Sabana, en la tierra del frío, es cartagenero, se encerraba en la biblioteca a leer de Jazz, ese ritmo que le enseñó su padre cerca del mar y las murallas.

“Fíjate que escuchaba en Bogotá un programa de radio de Jazz, fui a algunos conciertos y festivales. Cuando volví a Cartagena pensé: ¿por qué no hacemos lo mismo que los cachacos?”

Sonríe y pasamos al frente de la Universidad de Cartagena, allí en un segundo piso por varios años realizó un programa de radio que sin saberlo daría origen al nombre de su sueño. El Festival Voces del Jazz.

Manuel Lozano es un gestor cultural del alma, como muchos en este país que se entregan al arte, el sonido y las alegrías del espíritu en un camino que es muy solo. Es profesor, fue jefe de producción en Telecaribe, le gusta el cine y aún mantiene la voz que le abrió muchas puertas en la radio.

Lo del Jazz en la ciudad de las murallas empezó cuando llegó a trabajar en el periódico El Universal. Era otra Cartagena pero con el mismo sol y la magia del caribe.

“A mi regreso a Cartagena yo quedé con la idea de volver a gozar un festival y cuando llegué a trabajar en El Universal encontré a un grupo de mosqueteros que coincidía con mis gustos, Gustavo Tatis, Patricia Castillo y Ricardo Vélez, con esos cómplices organizamos el festival de jazz que reunió en la Plaza de la Aduana a más 4000 escuchas, novatos y viejos amantes del saxo, el contrabajo, la flauta, la trompeta, el clarinete y la batería.

El proyecto solo duró cinco años que marcaron la cultura del Jazz en la ciudad, me aclara que ninguno sabía que la figura básica del ritmo de Swing es la negra con puntillo seguido de corchea en la partitura, de esta forma un golpe cae a tiempo y el siguiente a contratiempo”.

Compramos un raspao de Kola Román, su oficina es el celular donde lo llaman los músicos, el de las luces, la administración, las oficinas de permisos y de su casa a preguntarle qué le prepararán en la cena. No toca ningún instrumento, de repente el triángulo. Me dice sonriendo y me recuerda a Gabo, el premio Nobel de literatura.

“Voy a dedicarme a la música. Ya comencé a estudiarla con Alejo Carpentier y Mauricio Ohana, en París, y ahora me voy para Barranquilla y me pongo a escribir un concierto para triángulo y orquesta. Es que al pobre triángulo lo tienen fregado. ¿Ha visto una partitura para triángulo? Es una vaina en que se pasan páginas y páginas y, de golpe, tin”.

Se ríe y me cuenta de los artistas que tendrá en la ciudad estos días de Festival. Las bandas participantes presentarán adaptaciones y arreglos de jazz dedicados a resaltar la contribución única de Justo Almario a la música.

Serán tres noches de eliminatorias en el “Templo del jazz” en la Terraza del Centro Comercial Caribe Plaza, y las dos veladas musicales en el Teatro Adolfo Mejía. Allí estarán, entre otros artistas, el vibrafonista Jorge Fadul, la Orquesta Zetta, la Sinfónica del Cerrejón, la CJK Band de la Fundación Voces del Jazz Kids. El evento también incluye el Concurso de 15 Bandas de Jazz.

“Y por supuesto, la formación académica, el aprendizaje. Esta décima edición ofreceremos charlas sobre la herencia latina en el jazz y se explorará los ritmos y voces africanas con la destacada artista Mis Blandine. Además de aprender los secretos de la percusión y la batería en la música del Caribe y el jazz, todo en talleres especializados”.

Vamos llegando, pasamos frente a Gertrudis, en la plaza de Santo Domingo, se detiene y baja la cabeza en signo de nostalgia y respeto al maestro Fernando Botero. “Esta es una ciudad que merece todo el reconocimiento del arte y la cultura y como es de difícil ser gestor cultural, pero todo se vale por ver al público cuando aplaude al artista”.

Son cortas cuadras y hemos llegado al teatro, al fondo se alcanza a escuchar el sonido de instrumentos de vientos y cuerdas. “Los ensayos y la presentación en el jazz tienen la improvisación, esa la magia”.

El abrazo del jueves

Federico Ochoa Escobar, docente de la Universidad Tecnología de Bolívar, presentará dentro del marco de los 10 años del “Festival Voces del Jazz”, su libro “Love Thy Neighbor, La Vida Musical de Justo Almario”, una exploración de la vida y carrera del saxofonista.

Solo hasta hoy jueves se verá físicamente con el artista, el libro se construyó sobre la base de entrevistas y encuentros virtuales. El autor es un saxofonista graduado, profesor de historia del jazz, y tiene un doctorado en Artes, allí se dedicó a conocer la obra del sincelejano.

“Creo que es el músico instrumentista, no cantante popular, sino de algún instrumento con mayor trayectoria en la historia de Colombia. Él tiene más de 350 grabaciones en las que ha participado varios premios Grammy y ha tocado con artistas de fama mundial, ha grabado con Luis Miguel, Plácido Domingo, entre otros. Ha participado en bandas sonoras de películas como Happy Feet, el Hombre Araña, Río, y en fin es mucha la trayectoria del cine. Tiene más de 10 discos a su nombre y en el ámbito del Jazz ha tocado con grandes artistas.

El artista Estudió en Berklee College of Music antes de hacer una temporada con Mongo Santamaría como director musical de la banda. Ha sido profesor en el Instituto Henry Mancini e imparte clases de de saxofón en el jazz Departamento de Música de UCLA. Fue el solista con la Master Chorale de Los Angeles en la temporada inaugural del Walt Disney Hall, donde más tarde actuó en un concierto de Navidad “Celebrar

A pesar de ser un personaje tan importante haber hecho tantas cosas es poco conocido en Colombia, y vamos a presentar este libro en el Festival como un homenaje a él y su obra.