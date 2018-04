El poder del rock en español le ganó al frío en Bogotá

Lucety Carreño Rojas (@LucetyC)

La fría noche bogotana de este sábado se calentó con la presentación de tres de las bandas más representativas del rock en español de finales del siglo XX. El concierto de Hombres G, Enanitos Verdes y La Mosca Tsé Tsé, que tuvo como escenario la Carpa de Corferias, reunió a cientos de personas de todas las edades, que durante más de cuatro horas corearon y recordaron los clásicos del rock de los años 80 y 90.

La presentación fue bautizada "Rock en tu idioma", pues el objetivo del encuentro era hacerle un homenaje a los clasicos del género en habla hispana. Desde que empezó a caer la noche, al escenario llegaron jóvenes, adultos y millenialls, dispuestos a recordar esas canciones que escucharon en la radio durante su adolescencia o que son infaltables en los cierres de las fiestas. Y así ocurrió. El público saltó, coreó y sonrió, con nostalgia y emoción, cada clásico de la escena roquera de Hispanoamérica.

La noche la abrió el DJ Diego Sánchez, quien tuvo la tarea de empezar a ambientar el evento. Como no podría ser de otra forma, su repertorio incluyó éxitos de otras importantes bandas como Soda Stereo, Andrés Calamaro, Caifanes, Fito Páez, Aterciopelados, Poligamia, Café Tacvba, Los Prisioneros y Los Fabulosos Cadillacs, y por supuesto una que otra canción de las tres bandas protagonistas de la noche. (LEA: La Mosca Tsé Tsé: “Todos tenemos una canción que fue escrita para nosotros”)

La primera agrupación que subió a tarima fue La Mosca, la legendaria banda argentina que tuvo su máximo esplendor en nuestro país entre finales de los 90 y los primeros años del nuevo siglo. La banda que lidera Guillermo Novellis abrió su presentación cuando al reloj le faltaban pocos segundos para marcar las 9:00 p.m. "Muy buenas noches Bogotá, hace muchos años que no veníamos por aquí, creo que es buen momento para reencontrarnos", dijo Novellis al salir a tarima, en medio de los aplausos de los más fanáticos y el reconocimiento de los nostálgicos amantes del rock clásico.

Novellis comenzó su presentación cantando Yo te quiero dar y hablando del cambio que han tenido como banda y también se refirió a cómo la tecnología ha transformado los estilo de trabajo de los músicos actuales. Según dijo, pese a que ahora hay más tecnología, antes había una producción más amplia y constante. Los éxitos más esperados por el público fueron entonados en medio de las nuevas canciones de la banda, con sonidos cercanos al ska, al reggae y al pop. Cada canción tenía una puesta en escena, y en algunas incluso pedía o lideraba coreografías; en otras, la energía bajaba un poco para dar paso a versiones acústicas, con tango o, en general, menos electrizantes. El público le respondió a la recordada banda de los enormes lentes de sol y atendió las indicaciones de baile e incluso siguió el tren que inició Novellis casi al final de su presentación.

Todos tenemos un amor, Para no verte más, Te quiero comer la boca, Yo te quiero dar, Buenos muchachos, y Esta noche me emborracho, fueron algunos éxitos de la banda que repercutieron en todo el escenario situado en la localidad de Teusaquillo. Las casi dos horas de presentación de La Mosca dieron incluso para un par de covers de otras canciones icónicas del rock en español y para entablar una comunicación fluida con el público. Antes de que finalizara su show, Novellis resaltó la importancia del trabajo en grupo y las historias de amistad que se tejen en las bandas de gran trayectoria. Así presentó a sus compañeros y le agradeció a la ciudad y a los asistentes por devolverle la energía que puso en su regreso al país.

La marea bajó y el público se tomó un respiro. Entretanto, los integrantes de Hombres G y Enanitos Verdes ponían todo en su lugar para su salida a tarima. Finalmente, a las 10:45 p.m. regresó el rock al escenario de Corferias y las dos bandas salieron al tiempo. Por casi tres horas, las dos agrupaciones alternaron la tarima para ofrecer a los asistentes lo mejor de sus repertorios. En muchas ocasiones, incluso, llegaron a fusionarse para entregar interpretaciones únicas de las canciones.

David Summers y Marciano Cantero (vocalistas de Hombres G y Enanitos Verdes, respectivamente) entonaron clásicos como Te quiero, Lo noto, Devuélveme a mi chica, Lamento boliviano, Amores Lejanos, Mi primer día sin ti, temas reconocidos de las dos agrupaciones. Francisco Javier de Molina Burgos, baterista de Hombre G, brindó por Colombia, Argentina y España.

La presentación simultánea de las dos bandas tenía una razón: Hombres G y Enanitos Verdes se encuentran en una gira llamada Huevos revueltos, un show en el que fusionan su música y sus letras. Para su presentación en el país le cambiaron el nombre por "Rock en tu idioma" para invitar a la banda argentina La Mosca. El resultado de esto fue una sumatoria de la fuerza de tres potencias musicales, que cautivó de inicio a fin al público de la Carpa de Corferias. Durante la presentación, los artistas hablaron de cómo la música, especialmente el rock, rompe las barerras de la edad. También recordaron, en medio de charlas entre canción y canción, sus primeras veces en Colombia y las memorias que les ha dejado nuestro país durante sus visitas.

El telón del concierto se bajó pasada la 1:00 a.m y al finalizar las presentaciones de tres de las agrupaciones más grandes del rock en español, los asistentes al evento disfrutaron de una fiesta retro que se extendió hasta las 3:00 a.m. El evento y el diverso público demostraron que el rock no pertenece a una edad o una época determinada.