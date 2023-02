El punk rock de Millencolin llega a Bogotá el 16 de marzo

Formada originalmente en la ciudad de Örebro durante 1992, la banda emergió en un panorama global de hardcore melódico y el punk rock. Foto: Cortesía

Hay poco debuts esenciales que le queden al punk rock en la cartelera de conciertos colombiana. Y de esos, la llegada de los suecos Millencolin el próximo 16 de marzo por primera vez al local Ace of Spades en Bogotá, tal vez sea uno de los más esperados, marca el final de una espera y una deuda generacional con la historia.

“Nos complace anunciar que encabezáremos el WeAreOne Tour 2023 en Brasil y Chile y también iremos a Colombia por primera vez y regresaremos a Costa Rica y México, debido a problemas logísticos, ha habido algunos cambios en fechas y lugares (…) Todas las entradas compradas antes son válidas”, comentaron recientemente los Millencolin a través de sus redes sociales sobre esta gira que ha llevado años de pleaneación y el reagendamiento de varias fechas.

Formada originalmente en la ciudad de Örebro durante 1992, la banda –aun integrada por sus miembros fundadores Nikola Sarcevic (voz y bajo), Mathias Färm (guitarra), Erik Ohlsson (guitarra) y Fredrik Larzon (batería)– emergió en un panorama global de hardcore melódico y el punk rock en el que no parecía haber muchos pioneros más allá de la escena californiana.

Sin embargo, a través de discos como “Life on a Plate” (1995), “For Monkeys” (1997) o “Pennybridge Pioneers” (2000), el respaldo mundial del emblemático sello Epitaph y su aparición en videojuegos como Tony Hawk’s Pro Skater 2, el cuarteto sueco fue escribiendo su capítulo propio en todo esto, dándole una apropiación indeleblemente personal y un carácter mucho más internacional a estos géneros.

Con letras tan emocionantes como emocionales, el tiempo hizo que muchas de sus canciones devinieron en himnos ”Twenty Two” “Penguins and Polar Bears”, “Bullion” “No Cigar” son solo algunas de las que no pueden faltar en ningún playlist, haciéndolos trascender para siempre el circuito local de cada ciudad con un skate-park en funcionamiento y convirtiéndolos en campeones indiscutibles del rock en el mundo.

Giras constantes por todos los continentes y discos más recientes como “True Brew” (2015) los han seguido afirmando como una banda que trasciende las generaciones y los géneros. Y es con su celebrado noveno disco, “SOS” (2019) que llegarán por primera vez a Colombia, en donde estarán compartiendo tarima con las bandas locales Nueve Once, Johnie All Stars y Richard Tex Tex.