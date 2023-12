El regreso de The Cure a Bogotá, una fascinación oscura

The Cure, con su concierto en Bogotá, conmemora 41 años de su álbum “Pornography”. / Getty Images Foto: Getty Images

La figura de Robert Smith con su rostro pálido, labial rojizo, delineador bajo los ojos, cabellos desordenados y ropas oscuras encarna el sonido gótico como ninguna otra. Su voz, de timbre juvenil y por momentos quejumbroso, se funde en melodías que hablan de corazones rotos, promesas vencidas y sueños misteriosos. A sus 64 años, y al frente The Cure, no hay duda de que no existe otro como él.