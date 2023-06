El ‘sampleo’ de “Coco Loco” de Maluma a una canción de Daft Punk

La nueva canción de Maluma, "Coco Loco", es una mezcla de sonidos de merengue, reguetón, pop y, sorpresivamente, de la electrónica de Daft Punk. Foto: Cortesía

Maluma hizo un ‘sampleo’ al dúo francés de house Daft Punk. “No sé si me gusta o la odio”, “Estoy de amores y odios con este beat”, “Cómo va a dañar la obra”, “Ha sido una grata sorpresa”. Hay comentarios positivos y negativos al rededor de la nueva canción del antioqueño. También hay algo en lo que todos están de acuerdo. Que es sorpresivo. Nadie lo esperaba.

“Coco Loco”, la nueva canción del colombiano, es una fusión de varios géneros. De sonidos del merengue, del reguetón, del pop y, el sorpresivo, de la electrónica. Este último resalta por el sintetizador. El mismo ritmo que hace parte de “Veridis Quo”, canción de los franceses, que pertenece al álbum “Discovery” (2001).

El instrumento se escucha en cinco fragmentos de la canción de Maluma. Unos más largos que otros, pero muy evidentes todos. Del segundo 20 al 35, del 39 al 55, luego del minuto 1:14 al 1:20, del 1:35 al 2:07 y del 2:28 al 2:34. Adicional a esto aparece algo más de los franceses: “Thomas Bangalter” y “Guy-Manuel de Homem-Christo”, sus nombres, de los integrantes están en los créditos.

Sobra decir que entonces no es un “plagio”, como muchos lo han llamado. Frase que se ha vuelto recurrente. Se trata de un “sampleo autorizado”. que lo explica Andrea Maestre Celedón, de la Escuela Latinoamericana de Propiedad Intelectual (ELAPI), “Es un aparte de una obra prexistente que está siendo licenciado su uso para ser inmersa en otra obra. Ese es el deber ser en la industria musical, que a veces no se da es otra cosa”.

Andrea también dice que es una práctica habitual del reguetón y de otras géneros en los últimos años. Nombra el caso de Shakira, a quien han señalado de “plagio” y resulta que ella ha obtenido el consentimiento. “El problema sería que no tuviera la autorización porque incluso puede que ese ‘sample’ no tenga un solo autor, sino varios”, asegura Andrea Celedón.

Un ‘sampleo’ de un ‘sampleo’

Andrea tiene razón. La canción en la que Maluma se ha basado para el ´sampleo’, pertenece al álbum “Discovery” (2001), que es considerado una producción bisagra, por el cambio de sonido que representó para Daft Punk. Sonidos que también ‘samplearon’ de otras canciones.

Cuatro canciones de ese disco tuvieron la autorización para usar otros sonidos de otras en producciones. “I Love You More” de George Dukees se usó para “Digital Love”, “Cola Bottle Baby” de Edwin Birdsong fue sampleado para “Harder, Better, Faster, Stronger”, “ Can You Imagine” de The Imperials para “Crescendolls”, y “Who’s Been Sleeping in My Bed” de Barry Manilow en “Superheroes”.

Habrá que investigar y hurgar para saber si ellos también hicieron el ‘sampleo’ de otros.

