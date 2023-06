El universo de Saiko

Saiko publicó la versión original de "Polaris" en 2022. Foto: Cortesía: Malabar CLL

¿Cómo se dio el encuentro para que usted, Feid, Mora y Quevedo realizaran “Polaris remix”?

La canción original fue publicada a finales de agosto de 2022, se popularizó por España y, básicamente, fue la canción que le dio un giro a mi vida. Quevedo es amigo mío de hace varios años y, al ver la respuesta tan positiva de parte del público, envío la canción a Feid y Mora a mis espaldas para preguntarles si deseaban realizar una colaboración conmigo, a lo que afortunadamente respondieron que sí. Fue una grata sorpresa.

En el pasado fue telonero de Feid en su gira por Estados Unidos, ¿cómo se siente ahora que tiene esta colaboración junto a él?

Pues imagínate, soy un gran admirador de su música y cuando en un primer momento me confirmaron que sería su telonero me emocionó bastante, y ahora que él tuvo el interés de unirse y cantar conmigo una de mis canciones fue algo increíble.

Durante la gira construí una linda amistad con él, estuvimos un poco más de dos meses compartiendo todos los días junto a su equipo y el mío, así que creamos una con él, y más Polaris, que ha significado tanto en mi carrera.

Sus sencillos “Polaris remix” y “Supernova” cuentan con temáticas futuristas, ¿qué nos puede contar sobre estos conceptos?

Es una propuesta en la que quiero trabajar mi próximo disco, que también será mi álbum debut, pero por cuestiones de tiempo todavía no he podido desarrollarlo más a fondo, con mi gira de conciertos en España. Estoy esperando a que llegue septiembre, cuando finalice la gira, para encerrarme a escribir en el estudio y pensar en terminar el álbum para inicios de 2024.

En “Supernova” hace alusión a “Un violinista en tu tejado”, de Melendi, ¿qué otros artistas han causado impacto en usted?

Bueno, al final toda la música que escucho me inspira, así solo la haya escuchado una vez, todo lo que escucho despierta algo en mí. Hay artistas de Granada, España, mi ciudad, que me motivan como De La Fuente, también de Latinoamérica como Myke Towers y Jhay Cortez.

¿Cómo lleva a cabo su proceso de composición?

Depende mucho del día y de cómo me sienta, pero en general, voy todos los días al estudio a escribir y a grabar; grabó las voces, hago algunos arreglos y efectos, les pido a mis productores que me den la base y según como estén mis ánimos en ese momento, voy creando un sonido y escribo unas letras que me gusten. No tengo algún tipo de ritual, solo me dejo llevar, en ocasiones tengo el impulso de improvisar y luego paso a un papel todo lo que canto.

¿Cómo encontró su sonido?

Fue un proceso de prueba y error, y al final me encanta lo que hago, amo mi música, pero si no estuviera constantemente escuchando diferentes sonidos y ritmos no habría podido escribir todo lo que he hecho hasta ahora. Como te mencionaba, me inspiro en todo lo que entra a mi vida y solo dejo que la música fluya.