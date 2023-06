Yeison Jiménez contó que se retiraría de los escenarios en tres años, ¿por qué?

Yeison Orlando Jiménez, cantante colombiano de música popular. Foto: Instagram

El reconocido cantautor de música popular Yeison Jiménez, sorprendió a sus seguidores luego de confesar en una entrevista que dejaría de cantar a los 35 años. Durante la entrevista con Laura Acuña, en el programa ‘La sala de Laura Acuña’, el cantante de ‘Aventurero’ habló sobre su carrera y contó que, pese a su amor por la música popular, tiene una promesa por cumplir que lo obligaría a cambiar su género musical.

Jiménez confesó que en unos años se retiraría de la música popular para dedicarse a cantarle a Dios, luego de hacerle esta promesa. “Yo no pienso vivir así toda la vida, no. Estoy cansado. Yo pienso hacerlo hasta los 35 años, si Dios me presta la vida, y también sé que al final voy a terminar cantando música para él”, aseguró durante la entrevista.

Los inicios de Yeison Jiménez

Durante esa misma entrevista, el intérprete habló sobre su vida personal y también sobre los orígenes de su carrera. Contó que desde muy pequeño fue el papá de toda su familia, luego de que sus padres se separaran y sufrieran una grave crisis económica. Ante esta situación, el cantante empezó a ayudar económicamente a sus hermanos. “Yo llegué a Manizales con 13 años a recoger chatarra, a vivir a la casa de tías, de primos, y así fue mi juventud. Les mandaba para el mercado, los saqué de una vereda hacia el pueblo y luego hacia el Llano. A mí me tocó levantar a toda mi familia”, confesó.

Posteriormente, llegó a trabajar a Corabastos. “Yo me crie en una plaza de mercado y me crié con puros locos. Yo era muy serio. Hoy en día sonrió porque ya soy feliz, pero en ese tiempo era un niño problema”, comentó.

Se graduó en casa por cárcel

Yeison Jiménez comentó que se graduó de casa por cárcel, por razones que, según dijo, nunca ha revelado. La medida de aseguramiento duró siete meses y al cantante solo se le permitía salir de la casa para estudiar. “Ante esta situación me puse una meta: ser el mejor”, aseguró. Tiempo después fue el mejor ICFES de su colegio.

“Realmente lo que pasó es que yo estaba viviendo en un lugar donde todo lo que pasaba era malo y yo no era la excepción. A mí me permeó eso y es normal. Por eso yo no culpo muchas cosas que hace la gente, porque a veces ser malo es la única opción, si no no sobrevives”, explicó.

