Elton John presenta su álbum “The Lockdown Sessions”

En marzo de 2020, Elton se vio obligado a interrumpir su gira Farewell Yellow Brick Road, que había batido todos los récords, debido al desarrollo de la pandemia de COVID. Mientras el mundo comenzaba a apagarse, se presentaron diferentes proyectos con artistas que Elton había disfrutado conociendo a través de su programa de Apple Music Rocket Hour.

Este fue el comienzo de uno de los discos más atrevidos e interesantes de Elton hasta la fecha, que ha titulado “The Lockdown Sessions”. En este álbum, Elton cerró el círculo y volvió a sus raíces como músico de sesión. Aunque no fue fácil grabar durante una pandemia, una forma de trabajar completamente nueva para Elton, se enfrentó al reto con unos resultados magníficos.

Comenzando con el single actual “Cold Heart (PNAU Remix)” con Dua Lipa, el álbum lleva al oyente a un viaje embriagador a través de muchos géneros diferentes, todos unidos con una delicadeza y comprensión expertas por uno de los mayores campeones de la música de nuestro tiempo. Mucho más que un mero álbum de colaboraciones, “The Lockdown Sessions” es una colección deslumbrantemente diversa de 16 temas, con 10 temas inéditos, que celebra la unión y ve a Elton colaborando con un abanico incomparable de artistas que sólo él podría reunir.

La influencia duradera de su hito musical con uno de los proyectos más ambiciosos jamás concebidos. Un número sin precedentes de más de 20 artistas que abarcan un abanico increíblemente amplio de géneros, generaciones, culturas, continentes y mucho más, cada uno de los cuales contribuye con un estilo único al álbum que seguramente ocupará su lugar entre uno de los mejores cancioneros del pop y el rock.

Elton John, Dua Lipa - Cold Heart (PNAU Remix) (Official Video)

‘The Lockdown Sessions’ cuenta con la colaboración de Elton con el productor Andrew Watt, ganador del premio Grammy, en cinco de los temas: “Lo último que esperaba hacer durante el bloqueo era grabar un álbum. Pero, a medida que avanzaba la pandemia, fueron surgiendo proyectos puntuales. Algunas de las sesiones de grabación tuvieron que hacerse a distancia, a través de Zoom, algo que obviamente nunca había hecho antes. Algunas de las sesiones se grabaron bajo normas de seguridad muy estrictas: trabajando con otro artista, pero separados por pantallas de cristal”, comenta.

“Pero todos los temas en los que trabajé eran realmente interesantes y diversos, cosas completamente diferentes a todo lo que se me conoce, cosas que me sacaron de mi zona de confort a un territorio completamente nuevo. Y me di cuenta de que había algo extrañamente familiar en trabajar así. Al principio de mi carrera, a finales de los 60, trabajé como músico de sesión. Trabajar con diferentes artistas durante el encierro me recordó eso. Había cerrado el círculo: volvía a ser músico de sesión. Las colaboraciones de Elton John con Bernie Taupin, entre otros, siguen dando forma al panorama cultural, batiendo récords, encabezando las listas de éxitos y ganando nuevos fans de todas las generaciones. Hemos tenido el libro, la película, la gira de despedida, las colecciones de moda y los grandes éxitos. Y ahora, con “The Lockdown Sessions”, concluye.