Elton John y Lady Gaga entre los colaboradores de The Rolling Stones en nuevo disco

El próximo mes el mundo de la música recibirá un nuevo álbum de la banda de rock inglesa The Rolling Stones. El grupo anunció la lista de las doce canciones del álbum, que abre el sencillo “Angry”, un tema que recupera el clásico sonido roquero de los Stones y que fue presentado por la banda al mismo tiempo que el disco, el pasado 6 de septiembre en su natal Londres.

Según un comunicado, el álbum, el primero con temas nuevos en 18 años, se grabó en los estudios Henson Recording de Los Ángeles, los Metropolis Studios de Londres, los Sanctuary Studios de Nassau (Bahamas), los Electric Lady Studios de Nueva York y los Hit Factory/Germano Studios, también de Nueva York. Entre los colaboradores de varias canciones están los artistas Paul McCartney (exmiembro de The Beatles), Elton John y Lady Gaga

Se trata del primer álbum de los Stones producido por el productor y músico Andrew Watt. El exbaterista de la banda Charlie Watts, fallecido hace dos años, participa en dos temas, “Mess It Up” y “Live By The Sword”, que fueron grabados en 2019, según revelaron sus compañeros en el acto de presentación del disco. En esa última canción también participa el exbajista de los Stones Bill Wyman, quien abandonó la banda en 1993.

El líder del grupo disuelto The Beatles, que rivalizó durante décadas con los Rolling Stones por el trono del rock y el corazón del público, Paul McCartney, evidencia su buena relación con sus Satánicas Majestades tocando el bajo en la canción “Bite My Head Off”.

Del mismo modo, otra leyenda viva, Elton John, toca el piano en “Get Close” y “Live By The Sword”, mientras que la voz de Lady Gaga y los teclados de Stevie Wonder se hacen oír en “Sweet Sounds Of Heaven”. El resto de las canciones del disco se titulan: “Depending On You”, “Whole Wide World” “Dreamy Skies”, “Driving Me Too Hard”, “Tell Me Straight” y “Rolling Stone Blues”.

¿The Rolling Stones en Bogotá?

Mientras la banda de rock prepara el lanzamiento de su álbum, el pasado miércoles 13 de septiembre las redes sociales se asombraron al ver un video de la cuenta oficial de The Rolling Stones, que mostraba una coreografía en la Plaza de Bolívar, ubicada en el centro de Bogotá, con la canción “Angry” de fondo. “Mientras tanto en Colombia”, se lee en la descripción de la publicación. Por el momento no se ha confirmado sobre una posible gira que pase por la capital colombiana.

