En fotos: Así fue el concierto de Patti Smith, “la madrina del punk” en Bogotá

Su música ha sido un reflejo de su visión del mundo y su compromiso con la justicia y la igualdad, mismos conceptos que, desde su visión feminista, se pueden apreciar en canciones como “Ghost Dance”, la cual habla de la opresión y la persecución de los pueblos indígenas en América; “Beneath the Southern Cross”, un homenaje a víctimas de la opresión y la injusticia como Martin Luther King Jr. y Virginia Woolf; y “People have the Power”, que solamente con su nombre se entiende todo el significado.

Foto: Mauricio Alvarado