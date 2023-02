“Encanto” gana dos Grammy a mejor banda sonora para medios visuales

El tema “We Don’t Talk About Bruno”, que integra el repertorio de la laureada cinta, también es candidata a alzarse con el gramófono en la categoría de mejor canción compuesta para medios visuales. Foto: DISNEY - Disney

La película “Encanto” ganó dos Grammy en las categorías de mejor recopilación de banda sonora para medios visuales y en la de mejor banda sonora para medios visuales durante la 65ª edición de estos premios que se están celebrando este domingo por la tarde en Los Ángeles (Estados Unidos).

En el primer apartado, el filme ambientado en el folclore colombiano logró imponerse a las bandas sonoras de “Elvis”, “West Side Story”, “Stranger Things” y “Top Gun: Maverick”. En el segundo, “Encanto” hizo lo propio ante “The Batman”, “No Time to Die”, The Power of the Dog” y la tercera temporada de “Succession”.

El tema “We Don’t Talk About Bruno”, que integra el repertorio de la laureada cinta, también es candidata a alzarse con el gramófono en la categoría de mejor canción compuesta para medios visuales.

¿De qué trata “Encanto”?

La película de Disney es quizás una de las más esperadas del año, y no solo por tratarse de una cinta animada y divertida para ver en familia, sino porque su escenario principal es Colombia, sus costumbres, su cultura, su fauna y flora, su diversidad y su gente.

Como parte del proceso de desarrollo de la película, los realizadores viajaron a Colombia y recorrieron Bogotá, Cartagena, Barichara, Salento, Palenque y el Valle de Cocora. Allí descubrieron la belleza diversa, vibrante y exuberante del país, que fue el punto de partida para la creación del universo de Encanto. Además, el equipo reunió a un grupo de consultores que llevó el nombre de Fondo Cultural Colombiano, que incluyó expertos en antropología, vestuario, botánica, música, idioma, arquitectura y más aspectos del país.

Para hacer realidad Encanto se necesitó de un equipo grande que fuera capaz de recrear esos factores claves que identifican al país, pero más allá de costumbres, cultura y diversidad, la película requirió de un acercamiento minucioso hacia las personas que lo habitan, teniendo en cuenta que el eje central de la cinta gira en torno a un tema fundamental para los colombianos: la familia.

“No se habla de Bruno”, un hit mundial

Hacía tiempo que Disney no sorprendía con una canción tan popular y pegadiza como esta. La última vez fue en 2013, con el estreno de la película “Frozen. El reino de hielo”, por lo que ahora ya se puede decir que “No se habla de Bruno”, interpretada por Mauro Castillo y Carolina Gaitán se puede comparar con el éxito que tuvo “Sueltalo” (“Let it go”).

La idea de Miranda era crear la típica canción del villano Disney pero desde una perspectiva externa, y para ello puso a la familia Madrigal a interpretar la canción en conjunto, presentando así al público a su misterioso pariente llamado Bruno, quien desapareció misteriosamente hace años. A los Madrigal les disgusta particularmente Bruno por su capacidad para predecir el futuro, ya que la mayoría de sus premoniciones no necesariamente terminan siendo favorables para la familia, por ello no les gusta hablar de él.

El personaje de Bruno se iba a llamar Oscar Madrigal en un principio, sin embargo, debido a un problema legal, tuvieron que cambiar de nombre. Había cinco alternativas, pero a Miranda solo le convencía una, la de Bruno. No es la primera vez que el compositor trabaja para Disney, ya lo hizo en 2016 creando la banda sonora de la película “Vaiana”.