Estas son la canciones que cantará Paulina Rubio en el concierto de hoy en Bogotá

Paulina Rubio dice que la rebeldía es parte de su vida. De su esencia. Y, sin embargo, conserva las idea de esa niña inquieta quiso ser artista y conquistar el mundo. Aunque suma cuatro décadas de carrera, mantiene vivas las ganas de experimentar, crear, sentir, escribir y sumergirse en los sentimientos que la inspiran.

Su voz es fuerte y sus palabras directas. Es consciente de que los tiempos han cambiado. Cuando recuerda a la agrupación Timbiriche sonríe y agradece. Fue allí, en 1982 cuando el mundo conoció los primeros pasos de “La chica dorada”. Desde entonces, su carrera estuvo colmada de éxitos que marcaron su carrera musical y la convirtieron en una de las cantantes de pop más importantes de Latinoamérica.

La cantante dice que Colombia la sorprende todos los días, que es un país magnético repleto de música y que desde siempre lo ha amado. También dice que Maluma es un “papito hermoso”, y que le encantaría colaborar con él, que Karol G es un símbolo de empoderamiento femenino, que es una mujer transparente y que está feliz de volver a uno de los países que la vio crecer. Asegura que su relación con el país es “muy estrecha” y que vive impresionada con el talento de los artistas locales.

“Ahora mismo soy muy fan de Medallo, también de Bogotá... de todo el país, no se vayan a poner celosos. A mí me encanta Maluma, se me hace un papito hermoso, Karol G se me hace preciosa, transparente y única. Volvería a colaborar con Morat porque ahora mismo Colombia es un referente, y siempre lo ha sido con artistas como Juanes, que es mi gran compañero y Shakira que una gran mujer”.

Este viernes, el Movistar Arena recibirá a “La chica dorada” y todas las canciones que hacen parte de su carrera artística. “Terminé una gira por Estados Unidos que se llama “Camino Golden Hits” que está enfocado en mi catálogo, en mis canciones favoritas y las de mis fans. Una artista como yo que tiene canciones en cuatro décadas diferentes tiene mucho de dónde escoger, así que también he dejado que los fans escojan, que voten por sus canciones favoritas. Hace cuatro meses comencé con este proyecto y estoy muy ilusionada de presentarlo en Colombia”.

Paulina Rubio, esa mujer camaleónica y arriesgada está preparando su próximo álbum, porque cuatro décadas no son suficientes. Dice que habrá “chica dorada” para rato.

Este sería el posible setlist de Paulina Rubio

1. Causa y efecto

2. Lo haré por ti

3. Mi nuevo vicio

4. Nada fue un error

5. Baila casanova

6. Don’t Say Goodbye

7. Boys Will Be Boys

8. Te quise tanto

9. Yo no soy esa mujer

10. Ni rosas ni juguetes

11. Dame otro tequila

12. Propiedad privada

13. El último adiós

14. Golpes en el corazón

15. Ni una sola palabra

Encore:

16. Sexy Dance

17. Algo tienes

18. Y yo sigo aquí