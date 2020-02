Estas son las artistas que harán parte del FEP2020

Redacción música

El Festival Estéreo Picnic, uno de los más importantes de la escena musical en América Latina, se realizará el 3, 4 y 5 de abril, en el Campo de Golf Briceño 18 en Sopó, Cundinamarca.

En esta ocasión, más de 20 artistas participarán en el evento que tendrá a Guns N’ Roses, The Strokes y The Chemical Brothers como cabeza de cartel. Los shows exclusivos de Nile Rodgers & Chic, Four Tet, Hot Chip, El Binomio de Oro de América, se destacan también entre las presentaciones. (Puede leer: Festival Estéreo Picnic presentó su acto sorpresa: Wu-Tang Clan)

LP, Rita Ora, Chic, Charli XCX, Kacey Musgraves, King Princess, Pablo Vittar, Tomasa del Real, Perel, Julianna, Amanda, Kali Uchis, Bad Gyal, Elsa y Elmar, Javiera Mena, La Pacifican Power, Ceferina Banquez, Golden Dawn Arkestra, Mr. Bleat, Miss Champús, Surfer Rosa, Encarta 98 y Aguas Ardientes son algunas de las artistas que se presentarán en esta edición.

"Hoy celebramos la música que nace en los corazones de las mujeres, la fuerza de la naturaleza que significa la creatividad femenina y el poder de un movimiento que está cambiando al mundo y todas sus generaciones", indicó el FEP en un comunicado. (Puede leer: Estéreo Picnic 2020: Aquí los artistas que se presentarán cada día)

LP

Laura Pergolizzi, conocida como LP, es una cantante y compositora estadounidense que ha lanzado cinco álbumes y tres EP. Ha escrito canciones para otros artistas como Cher, Rihanna, Backstreet Boys, Leona Lewis, Mylène Farmer y Christina Aguilera.

Rita Ora

Dos discos y el mundo rendido a sus pies. Pocas artistas han tenido un impacto tan efervescente como Rita Sahatçiu, más conocida como Rita Oro, en el universo pop del Siglo XXI.

Charli XCX

La artista inglesa de 27 años es un icono contemporáneo del nuevo pop, más atrevido y fiestero que nunca. Su música es una celebración del amor libre.

Kacey Musgraves

A los 31 años, Kacey Musgraves, la ganadora de seis gramófonos en los Premios Grammy 2019, se transformó en una súper estrella internacional por su arriesgada forma de abordar un género tradicional como el country.

Pablo Vittar

Una de las estrellas drag más importantes de la escena Latinoamericana mide 1.87 centímetros, tiene 25 años y es brasileña. “Vai Passar Mal”, “Não Para Não” y “111” son los tres discos de latin pop que Vittar ha lanzado en apenas tres años. En ese lapso ha colaborado con Major Lazer, Charli XCX, entre otros.

Elsa y Elmar

Elsa Margarita Carvajal ha sido una de esas voces conscientes, resistentes y exploradoras del indie pop latinoamericano. Se caracteriza por su estilo de “pop espiritual”.

Javiera Mena

La chilena ha dado con la fórmula disruptiva para lograr un lugar en el pop bailable de la industria Latinoamericana.

Bad Gyal

Alba Farelo, más conocida por su nombre artístico Bad Gyal, es una cantante, productora, DJ y compositora española. Su música ha sido catalogada como una fusión de géneros, como el dancehall y el trap.

Ceferina Banquez

Nacida en Guamanga, Carmen de Bolívar, esta campesina ha convertido su voz y al bullerengue en mensaje de resistencia.

King Princess

King Princess fue el nombre que adoptó Mikaela Straus, un claro guiño al concepto de toda su música: pop queer para la generación LGBTIQ+.

Tomasa del Real

Valeria Cisternas era una tatuadora reconocida en su natal Iquique, en Chile, antes de convertirse en una de las artistas más influyentes del neoperreo.