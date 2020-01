Festival Estéreo Picnic presentó su acto sorpresa: Wu-Tang Clan

Redacción música

El Festival Estéreo Picnic anunció que Wu-Tang Clan, la legendaria banda de hip-hop, será su sorpresa en la edición número 11. La agrupación estadounidense se presentará el 4 de abril y, además, será su primera vez en el país.

De este modo, el FEP continúa honrando al hip y a sus leyendas. En 2016 fue el turno de Snoop Dog, en 2017 Wiz Khalifa, 2018 fue De La Soul y en 2019 fue el turno de Kendrick Lamar.

Wu-Tang Clan, la leyenda

La agrupación cambió la música hip-hop para siempre. Su álbum debut “Enter the Wu-Tang (36 Chambers)”, rápidamente se convirtió en un clásico y fue el primer testimonio de una nueva forma de hip-hop: ritmos innovadores y letras inteligentes, así como las diversas personalidades y talentos que componen su grupo de nueve miembros.

Wu-Tang Clan se formó en Staten Island, New York, donde vivían varios de sus integrantes. Su líder y productor, RZA, marcó la visión del grupo: eran nueve miembros, cada uno con una personalidad distintiva y un estilo particular: GZA, Ol’ Dirty Bastard (fallecido en 2004), Method Man, Raekwon, Ghostface Killah, U-God, Masta Killa e Inspectah Deck.



“Enter the Wu-Tang (36 Chambers)”, su debut, fue un álbum oscuro que marcó un camino respecto a la identidad sonora de New York. Fue un sonido que no podía estar más lejos de las tendencias comerciales de mediados de los 90. Sin embargo, la propuesta era tan propia –tanto que inventaron su propio argot– y tan innegable que triunfó en las calles y en las tiendas.

Después de su debut, no solo siguieron forjando su historia, sino la de cientos de raperos que se inspiraron en su estética y sonido gracias a sus otros discos como “Wu-Tang Forever” y “The W”.

La potencia de Wu-Tang Clan también está en el balance entre diversidad y unión. GZA se ha caracterizado por rimas complejas llenas de sabiduría; Ghostface Killah y Raekwon han sido cronistas de las esquinas; Method Man – con un flow juguetón y una pronunciación inconfundible –, ha sido la cara pop de la agrupación. Cada uno es distinto, pero cuando se unen, el lenguaje del Wu-Tang predomina y los unifica.

El impacto que la banda ha tenido en el rap de Colombia ha sido enorme. Solo hay que dar un vistazo a los conciertos de rap para encontrar un gorro o una chaqueta con la “W” icónica. Sus discos han criado a los raperos del país y sus canciones calientan las tarimas antes de cualquier concierto.