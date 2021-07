Esteman estrena el video de su canción “Recuérdame” junto a Marco Mares

En los siguientes meses, Esteman va a estar lanzando videos semanales por su canal de YouTube de algunas de sus nuevas canciones más especiales, las cuales han hecho parte de sus conciertos virtuales. Abriendo estos lanzamientos, presentó el video oficial de “Recuérdame”, sencillo junto a Marco Mares perteneciente a su último álbum “Si Volviera A Nacer”. Este video es una sesión en vivo del live stream de Facebook de hace algunas semanas.

“Si Volviera a Nacer” es un disco que celebra y rinde homenaje a diferentes épocas musicales, las cuales han forjado la identidad artística de Esteman, unificado por una misma esencia: son temas que pueden funcionar también con una base simple de guitarra y voz.

Esteman, Marco Mares - Recuérdame (En Vivo)

“Recuérdame”, escrita por Esteman y Marco Mares y producida por Adan Jodorowsky, es una canción que cuenta con una cadencia funky, cuya conjunción de guitarra, bajo y batería nos traslada a la pista de baile de los 70′s, en pleno esplendor del italo-disco.

En la sesión en vivo de este sencillo se puede apreciar perfectamente el ambiente de esta época, por la iluminación y la decoración del espacio, así como por el baile y el outfit de Esteman y Marco Mares.

“Hace más de un año me senté con mi gran amigo Marco Mares a componer y salió esta canción. Fue de las primeras canciones que escribí para este disco y siempre una de mis favoritas. Inspirados por melodías y la forma de cantar de artistas que ambos admiramos como Stevie Wonder, Michael Jackson, Los Bee Gees, salió esta canción que junto a la producción de Adán Jodorowsky tomó una fuerza particular que nos lleva a la pista de baile, recordando algunos sonidos de los 70s pero con un tinte del contexto sonoro actual.” -Comenta Esteman sobre la canción “Recuérdame”