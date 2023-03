Estéreo Picnic 2023: así serán los horarios del festival por días

Para el viernes 24 la ruta marca varios destinos, recomendamos la vía Nidia Góngora, Mabiland, Willow, Tove Lo, Aurora, Blondie y Rosalía; y para cerrar una poderosa de la mano de Drake, Fred Again.., Jerry Rivera y Mora. Foto: Jorge Londoño - José Vargas

El jueves 23 de marzo será un día dedicado a la vanguardia del rock en una ruta que iniciará con Lika Nova e irá evolucionando junto a Wallows, Cigarettes After Sex, The 1975, Twenty One Pilots y Tame Impala.

Para el viernes 24 la ruta marca varios destinos, recomendamos la vía Nidia Góngora, Mabiland, Willow, Tove Lo, Aurora, Blondie y Rosalía; y para cerrar una poderosa de la mano de Drake, Fred Again.., Jerry Rivera y Mora.

El sábado 25, en el meridiano del FEP2023, tres rutas marcan el día: una afrocolombiana junto a Semblanzas del Río Guapi, Junior Zamora, Elkin Robinson y Dawer x Damper; una de rap con las rimas de Mugre Sur, No Rules Clan, Trueno, Bizarrap y Wu-Tang Clan; y la fiesta apabullante junto a Gorgon City, Dengue Dengue Dengue, The Chemical Brothers, Armin Van Buuren, Ryan Castro, Moderat y Fumaratto.

El domingo 26 diremos adiós a Un Mundo Distinto con mujeres poderosas en una ruta infranqueable: Pilar Cabrera, La Ramona, Vale, Lee Eye, Elsa y Elmar, Kali Uchis, Villano Antillano, Billie Eilish y Tokischa. Otra alternativa es la que marcan Modest Mouse, Nicolás y los Fumadores, Conan Grey, Vándalos Chinos, Morat, Lil Nas X y Jamie xx. Los artistas sorpresa de 2023 serán: Hot Milk, Midnight Generation y los ya anunciados Mora y The Rose.