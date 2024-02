Estos son los artistas nominados al Salón de la Fama del Rock and Roll 2024

Ozzy Osbourne fue uno de los artistas incluidos en la nominación de este 2024, quien ya se encuentra en el Salón de la Fama aunque en conjunto con su anterior agrupación Black Sabbath. Foto: Instagram @ozzyosbourne - Instagram @ozzyosbourne

El Salón de la Fama del Rock and Roll dio a conocer el listado de músicos nominados a ingresar al prestigioso museo en esta edición del 2024. En el repertorio de artistas se encuentran algunos nombres de agrupaciones y solistas reconocidos en la escena mundial como la banda británica Oasis, el cantautor estadounidense Lenny Kravitz o el cantante inglés Ozzy Osbourne.

Quizá le pueda interesar: Horóscopo diario gratis para hoy 13 de febrero del 2024

Osbourne fue uno de los artistas que reaccionó a su nominación, quien ya se encuentra incluido en el Salón de la Fama, cuando estuvo con la agrupación británica Black Sabbath. “Me siento profundamente honrado de recibir esta noticia del Rock Hall. Ser uno de los pocos músicos que están siendo considerados para una segunda entrada, ahora como solista, es algo que nunca podría haber imaginado”, expresó.

Dentro de este museo musical, creado en 1983, se ubican artistas de la talla de Elvis Presley, Rey Charles, The Beatles, Bob Dylan, Los Rolling Stones, Stevie Wonder, The Who y muchos otros pertenecientes al rock and roll y a otros géneros que han influenciado a este ritmo mundial, como el blues o el jazz. Los músicos que ingresarán este año serán revelados a finales del mes de abril.

Para calificar a esta nominación, con lo primero que debe se debe contar es que la publicación del primer sencillo o álbum cumpla 25 años, es decir, que haya sido lanzado antes de 1999. Cabe mencionar que en esta edición se quiso que la banda argentina Soda Stereo ingresara a los nominados, sin embargo, no resultó posible aún con los esfuerzos por parte del periodista mexicano Miguel Gálvez, quien ha recogido 33 mil firmas para dicho propósito.

Lea también: Festival La Solar en Medellín 2024: escenarios, horarios y artistas por días

Este es el listado de nominados al Salón de la Fama del Rock and Roll 2024:

Oasis

Ozzy Osbourne

Lenny Kravitz

Sade

Mariah Carey

Sinead O’Connor

Cher

Mary J. Blige

Jane’s Addiction

A Tribe Called Quest

Dave Matthews Band

Peter Frampton

Eric B. & Rakim

Foreigner

Kool & the Gang