Evaluna y Camilo anuncian concierto en Bogotá, fecha y otros detalles aquí

Camilo y Evaluna llegarán a Colombia como parte de su gira “Mis manos tour”, con la que han estado por ciudades de Europa, Estados Unidos y América Latina. Esta será la primera que ambos cantarán en un Movistar Arena.

En Colombia cantará el 10 de diciembre de este año, así lo dijo a través de historias de Instagram. Aseguró que no podía estar más emocionado de terminar en Colombia, justo antes de las novenas.

En España el colombiano fue sold out y a través de redes sociales dejó ver la alegría de poder cantar en ciudades donde no había podido hacerlo antes.

“No sé cuánto tiempo llevo soñando con esto, cuántas canciones he compuesto. Mucho tiempo con la misma pregunta, ¿cuándo será que nuestras bocas puedan cantar juntas?. Y La verdad ya no me aguanto, y mi pecho está que grita porque mi lugar favorito es con La tribu cerquita (...) ya llega el día en que nos vamos a ver, cantando juntos por primera vez. Que se prenda el sonido y que se encienda la luz porque La Tribu se va de Tour”, fueron las palabras de emoción con las que Camilo anunció su gira.