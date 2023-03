Exigen retirar canción de Romeo Santos por incitar a la violencia de género

Aún no se conocen declaraciones del cantante respecto a la exigencia de retirar su canción.

“Y no me diga mamá te quiere, porque tiene un doctorado en joderme, es evidente tu corazón me gana y la bendita bruja no quiere vernos feliz. En su cumpleaños le vo´ a hace´ un regalo, un buen cafecito, pero envenenado. Cuando se desmaye la monto en mi carro y de una barranca pa´ bajo, que se la lleva el diablo”, es lo que dice una de las estrofas de la canción titulada “Suegra” de Romeo Santos, que puede dejar de sonar en la radio.

Víctor Pavón, un abogado y político de Republica Dominicana, fue quien presentó la instancia, ante la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía, de retirar de las estaciones radiales este tema musical, ya que considera su letra es lesiva e incentiva a la violencia contra la mujer.

El líder político junto con un equipo de abogados especializados también acudió al Departamento de Violencia de Género de la Procuraduría General de la República, en el que solicitó, no tan solo retirar la canción lanzada en 2022, sino prohibir a totalidad la reproducción de la bachata en las emisoras, pues asegura su narrativa y contenido lirico es violento y afecta la integridad física, psicológica y moral de las mujeres del país caribeño.

La exigencia, igualmente, busca que la música urbana salga del aire y se deje de transmitir por la radio, porque argumentan que este género musical contribuye a la cosificación del cuerpo femenino, como a los feminicidios.

A través del Diario dominicano El Nacional, Pavón comentó que, “le hemos hechos un llamado al artista Romeo Santos, como figura internacional y como dominicano, para que se autocensure y el mismo retire de los medios esa canción; y así, dar un ejemplo a nivel mundial, de que hay que proteger a la mujer”.

El equipo de especialistas en derecho sostiene que su petición posee los argumentos necesarios, pues aseguran, violentan la constitución y los valores de la República Dominicana.

Romeo Santos y sus polémicas letras

No es la primera vez que el “rey de la bachata” se enfrenta a polémicas por el contenido de las letras de sus canciones o videos musicales.

En 2018, fue duramente criticado por la letra de su canción Perjurio, luego de que varios usuarios en redes sociales afirmaran que este tema musical hace una apología a la violación y el sexo con menores de edad.

En este sencillo, que hace parte de su álbum titulado “Golden”, Romeo Santos hace uso de frases como “violé tu piel y tu nobleza, lo más puro, por una noche de placer, es un perjurio”, o “me aproveché de tu inocencia, disfruté de tu pureza, te quité lo más valioso, Dios me quiera perdonar”, haciendo referencia a la virginidad de una menor de 17 años.

Su famosa canción Propuesta Indecente también ha sido señalada de hacer referencia a la normalización del abuso y las relaciones sexuales sin consentimiento. Incluso, en 2017 su video musical del tema Sobredosis, en donde realizó una canción con Ozuna, fue eliminado de YouTube, porque su contenido tenía escenas sexualmente explícitas.