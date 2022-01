Farina, una mujer “Adicta al perreo”

Farina es una de las pioneras de la música urbana en Colombia y fue la primera mujer en incursionar en el género urbano en "Factor X". / Cortesía Sony Music Foto: Cortesía

Todos los colombianos sin duda recuerdan a “Farina, la nena fina”, esa chica extrovertida, llena de actitud y talento que se presentó en el Factor X de 2005 y cautivó a miles de espectadores con su particular voz. Más de 15 años han pasado desde que la artista de ascendencia peruana decidió empezar a darle forma a su proyecto musical, teniendo claro siempre su gusto por los sonidos urbanos y mostrando una gran versatilidad entre géneros como hip hop, R&B, dancehall, reggae, reguetón, trap, entre otros.

Luego del Factor X, los colombianos conocieron aún más del talento de Farina gracias a Solo con palabras, la canción de la famosa novela Juegos prohibidos, que interpretó junto a Julio César Meza. Desde entonces la cantante empezó a construir una carrera sólida, pues fue la primera mujer que exploró el género urbano en Colombia y es considerada uno de los referentes.

Farina - Adicta al Perreo 💃🏻 [Video Oficial]

Pero Farina no solo canta, también rapea, improvisa con una naturalidad que deja sorprendido a más de uno, y aunque en los últimos años estuvo más enfocada en el trap, decidió empezar este 2022 con un reguetón que pusiera a bailar hasta el piso a quienes lo escuchen. Regresando un poco a sus orígenes, lanzó Adicta al perreo, y como su nombre lo indica, es un tema para “perrear hasta abajo”.

“Llevo más o menos tres años dándole al trap… vino la ola de este género en Puerto Rico y me monté, porque es otra parte de mí que la gente ya conocía cuando lo hacía en dancehall y reguetón, pero Colombia no es un país donde el hip hop sea algo popular”, comenta Farina a El Espectador entre la brisa y la playa del hotel Margaritaville Island Reserve en Cap Cana, República Dominicana.

Para la artista, Colombia es un país en el que se escuchan más sonidos caribeños y bailables, y tenía claro que sus fans de siempre le estaban pidiendo a gritos un tema para bailarlo en todas las discotecas. “Decidí que ya era el momento de hacer reguetón, hace mucho tiempo no lo hacía… de hecho, el último fue Pum pum, con Ñengo Flow… un hit”, agrega la cantante.

Adicta al perreo es un tema divertido, lo que Farina define como “flow clásico, pero también moderno”, pues al rapear trata de mezclar ambas esencias… el video se grabó en Miami, en un ambiente de mucha diversión que transmitiera esa vibra fiestera que la canción tiene, y como bien lo dice la artista, “es pa que le pongan todo el volumen y se la perreen”.

Ante los momentos de incertidumbre generados por la pandemia, Farina no paró de trabajar, aunque se vio obligada a cancelar giras y presentaciones, así como a aplazar algunos proyectos en los que ya venía trabajando desde antes. “Fue muy difícil, porque venía como una volqueta, como decimos, con toda. Tenía fechas de lanzamiento ya confirmadas y toda una agenda organizada”, recuerda. Cuando llegó la pandemia se paró todo y hubo que cambiar planes, tenía FloWres, el EP con Arcángel, y debía lanzarlo justo cuando comenzó la pandemia, y fue un proyecto que me tocó aplazar casi un año y medio, pero logramos sacarlo”, explica.

Para la artista fue duro tener que aplazar “FloWres”, porque se trataba nada más y nada menos, que del primer EP de un hombre y una mujer en la música urbana latina, y aunque el público aún lo está descubriendo, ambos artistas han recibido buenas críticas sobre este trabajo. Fueron tiempos difíciles para la industria musical, que está actualmente en un proceso de reactivación que ha ido avanzando con el tiempo… Farina confesó haber sentido zozobra y miedo al principio, incluso le dio covid-19 y se enteró gracias a un examen que le realizaron. “Todos los días le pido a Dios que esto ya pare, que podamos volver a la normalidad, quitarnos los tapabocas, sentirnos libres. También recuerdo que se paró mi tour en Europa, tengo dos giras que están paradas... pero vamos poco a poco retomando”, reflexiona.

¿Qué mejor forma de retomar y empezar el año que con un reguetón? Justo eso pensó la cantante, que con los años ha aprendido a enfocarse y reconoce que, aunque hay obstáculos y las cosas a veces no salen como uno espera, con esfuerzo y dedicación todo va fluyendo. En su caso así fue, su persistencia y talento la han llevado a sacar grandes éxitos, como A fuego, Mucho pa ti y Como una Kardashian.

Aunque ha navegado por varios géneros que engloban la música urbana, la identidad artística de Farina siempre ha estado clara, y lo reitera con Adicta al perreo, una canción que contiene su esencia, su voz y, por supuesto, su flow. Es una artista que disfruta lo que hace, ante cualquier adversidad, y lo deja claro siempre que puede. “Me siento muy feliz, y si no me sintiera así no llevaría 15 años de carrera. Me levanto todos los días motivada a hacer mis cosas, pero a veces me siento triste, y mi hermano está ahí a mi lado diciéndome: ‘Vamos que tú eres una dura’, sé que soy afortunada... y Adicta al perreo es perfecta para esos momentos en los que uno se siente down, porque te sube el ánimo”, asevera Farina.

Finalmente, Adicta al perreo es el resultado de un trabajo que la artista lleva haciendo durante un tiempo y que engloba un poco de su pasado y los inicios de su carrera, es un homenaje a la Farina que empezó hace más de una década y que sigue brillando en el mundo de la música, dejando al país en alto. “Si pudiera devolverme en el tiempo y decirle algo a mi yo de hace 15 años, le diría que la admiro demasiado... soy muy fan de esa chica que comenzó, la admiro porque logró pasar de un barrio tan humilde, de momentos tan duros, a ser una dura en la música”, concluye la artista.

* La periodista viajó a Cap Cana, República Dominicana, por invitación del hotel Margaritaville.