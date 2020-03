¡Feliz cumpleaños a Sir Elton John!

Redacción música

El 25 de marzo de 1947 en Pinner, Middlesex (Inglaterra) nació el cantante, pianista y compositor inglés Reginald Dwight, más conocido artísticamente como Elton John.

Su amor por la música nació desde pequeño. Su madre descubrió que tenía un talento innato cuando lo escuchó tocar el piano a sus cuatro años. Desde entonces fue incentivado por su abuela materna para que aprendiera a tocar y fuera uno de los mejores músicos de Inglaterra.

A sus 11 años ganó una beca en la Royal Academy of Music, pero, a medida que avanzaban sus clases e interpretaba melodías, se dio cuenta que lo suyo no era la música clásica sino el rock y el pop. Abandonó la institución y empezó a enfocarse en construir una nueva carrera musical. (Le puede interesar: Rusia censura escenas del filme sobre Elton John por contenido homosexual)

Comenzó a trabajar en un bar y le decían Reggie. En 1964, junto a unos amigos, conformó la banda Bluesology. No tuvo tanto auge pero ahí conoció al cantante Long John Baldry y al saxofonista Elton Dean, de quienes, tiempo después, tomaría parte de sus nombres para crear el suyo: Elton John. (Le puede interesar: Antigua prometida de Elton John no aparece en "Rocketman" y levanta críticas)

En 1969 estuvo en Argosy, banda formada por Roger Hodgson, Caleb Quaye y Nigel Olsson. A finales de los sesenta John conoció al letrista y poeta Bernie Taupin con quien escribió la gran mayoría de su obra musical.

El primer álbum que lanzó junto a Taupin fue “Empty Sky”, no logró el éxito que esperaban pero sencillos como “Skyline Pigeon” o “Lady Samantha” estuvieron sonando en algunas emisoras. Su segundo álbum, “Elton John”, lo lanzó a la fama. Luego vino “Tumbleweed Connection”, que tuvo un éxito moderado, mientras que en 1971 publicó su cuarto trabajo de estudio, “Madman Across the Water”, que incluía los éxitos “Tiny Dancer” y “Levon”. Un año después estrenó “Honky Château”, que incluía la canción “Rocket man”, uno de sus mayores éxitos.

Los años 70 fueron su consagración como estrella. John quería marcar la diferencia y así lo hizo. Comenzó a dar conciertos con extravagantes disfraces y adornos característicos del glam rock. Por esos años empezó a usar peluca.

En 1973 llegó a la cima de su carrera con “Goodbye Yellow Brick Road”, considerado su mejor disco, que contienen éxitos como “Bennie and the Jets”, “Candle in the Wind”, “Goodbye Yellow Brick Road”, entre otras.

El músico inglés ha vendido más de 250 millones de álbumes y más de 150 millones de canciones. En su trayectoria musical resaltan dos premios Óscar (uno compartido con Tim Rice y el otro con Bernie Taupin), cinco premios Grammy, cinco Brit, un Globo de Oro, un Tony, entre otros.

Después de eso su carrera siguió creciendo hasta convertirse en uno de los mayores ídolos de la industria musical del pop y el rock. En 1994 fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll y la reina Isabell II lo convirtió en comandante de la Orden del Imperio Británico. En 1996 la reina lo nombró oficialmente como Sir Elton John.

Uno de los episodios más importantes de su vida está relacionado con su sexualidad. En 1988, luego de haber estar casado con la alemana Renate Blauel, confesó que era gay a la revista Rolling Stone. Después anunció que estaba saliendo con el cineasta canadiense David Furnish con quien se casó en 2014. La pareja tiene dos hijos: Zachary Jackson Levon Furnish-John, nacida de una madre de alquiler el 25 de diciembre de 2010, y Elijah Joseph Daniel Furnish-John, con la misma madre de alquiler y nacido el 11 de enero de 2013.

El año pasado, 2019, se estrenó “Rocketman”, película protagonizada por Taron Egerton, y que narra la vida y evolución de John. En ella se cuenta la tradicional tragedia de tantas estrellas del pop y rock que caen en la adicción a las drogas y el alcohol, aunque en su caso tuvo un final feliz, ya que, como contó el británico, a principios de los 90 decidió comenzar un plan de rehabilitación y salir del infierno en el que había caído.

Ese mismo año publicó su autobiografía “Yo” donde reveló detalles importantes de su vida, como que su club de fútbol Watford le había salvado la vida durante el peor período de su existencia. "He sido presidente durante el peor período de mi vida. Años de adicción y depresión, de relaciones fallidas, malas decisiones, juicios y tormentos interminables", escribe el cantante, de 72 años. (Le puede interesar: "Rocketman", la película sobre Elton John, se estrenará en Cannes)

"A lo largo de todo esto, Watford ha sido una fuente constante de felicidad para mí. Si no hubiera tenido el club de fútbol, Dios sabe qué me habría pasado. No exagero diciendo que Watford tal vez me salvó vida", añade el británico. (Lea también: Elton John se presentó en el Festival de Montreux, en Suiza)

Elton John se hizo cargo del club en 1976, cuando acababa de ser relegado a la cuarta división, con la ambición de hacerlo ascender a la élite. Asimismo, reconoció que su pasión y su compromiso con el club de los suburbios de Londres, del que es presidente de honor de por vida, le valieron burlas de colegas del mundo del espectáculo, como Rod Stewart, pero también de la familia real.

En estos momentos el artista británico anunció la suspensión de su gira "Farewell Yellow Brick Road", que comenzó en 2018 y debería terminar a finales de 2020 en Londres, por problemas de salud y la crisis por el nuevo coronavirus. Por el momento, el artista no descarta dejar los escenarios.

"Nunca me jubilaré; ya solo pensar en esa posibilidad me resulta aburridísimo. Sencillamente dejaré de viajar", comentó la estrella acerca de sus planes de futuro en una nueva entrevista.