Fumaratto, el rey de la guaracha y la clave para una rumba eterna en el FEP

La decimotercera edición del Festival Estéreo Pícnic, uno de los eventos más importantes de la música en Colombia, finaliza mañana domingo 26 de marzo con una nómina de lujo en el campo de golf Briceño 18. Este ‘mundo distinto’, además de brindarle al público nacional la oportunidad de gozar de artistas de talla mundial, se ha convertido en una plataforma valiosa para promover la música colombiana y atraer la atención de la audiencia internacional.

Este año, el Dj antioqueño Fumaratto tiene la oportunidad de presentarse en el FEP. Daniel Mateo Quintero Posada, nombre de pila del Dj nacido en Medellín, es conocido por su estilo único y su habilidad para mezclar diferentes géneros, lo que ha cautivado a su audiencia en varios países del mundo. Muchos lo describen como diverso, vibrante y lleno de energía.

“Es un gran honor tener a un artista de su calibre en el Festival Estéreo Pícnic y compartir tarima con cantantes y bandas de la talla de Drake, Twenty One Pilots, Rosalía, entre otros. Estamos emocionados de ver cómo su música electrónica única elevará la experiencia de los asistentes”, mencionaron los organizadores del FEP.

En el marco de esta celebración de la música y el reconocimiento de las diversas culturas en el país, El Espectador conversó con Fumaratto para conocer más sobre su propuesta musical, la identidad de su sonido, las críticas a la guaracha y su opinión sobre el testeo de drogas en este tipo de eventos.

Su toque se cruza con la presentación de Moderat (grupo de música electrónica de Berlín, Alemania) ¿con qué propuesta se pueden encontrar los asistentes que lo prefieran?

La idea no es tanto encontrar motivos para que en ese show me prefieran, más que eso, espero que elijan continuar apoyándonos a todos los que consolidamos este proyecto cultural. Igualmente, espero que mi compañero de tarima de todo de sí y ambos entreguemos una alegría inmensa a quienes asistan al espectáculo.

Los temas seleccionados para la presentación son el resultado de una decisión del grupo musical, en el que todas las opiniones son importantes. Si lo que se presentará requiere de la participación de los saxofonistas, así será. Aprovecho la oportunidad para agradecer a los músicos de ese hermoso instrumento: su sonido individual y en acompañamiento con mi propuesta, Resumen un momento musical que les entregamos para la que la rumba siga por siempre.

¿Su propuesta varía de acuerdo al escenario que se presenta o o sigue conversando la esencia del nicho que le gusta la guaracha?

Nadie puede negar que las presentaciones en los grandes escenarios representan un momento de especial dimensión en la vida de un músico. Es una experiencia inolvidable, pero ¿sabe? Esos momentos son el resultado de todo lo que uno logra fortalecer como experiencia en como toques más pequeños. Esa es la verdadera escuela: las rumbas de calle y barrio. Si son populares, con mayor razón.

Pasa lo mismo con las pequeñas discotecas que, por el espacio donde se hace la presentación, permiten una comunicación artista–público que, se lo confieso, siempre me produce una inmensa alegría. La gente está a tu lado y al frente. Te transmite su energía y te mira con admiración y gratitud. Ahí, en su alegría, nos encontramos todos.

Creo, y así pensamos en nuestro grupo musical, que la construcción de un estilo propio, el fortalecimiento de una idea artística, como ya está reconocida en el mundo, es el primer paso para intentar una propuesta distinta.

Los contenidos de los videos musicales, las grandes jornadas de creación musical con verdaderos genios de otros formatos, estilos, manifestaciones rítmicas, sonidos y toda esta cultura, permitirá con el tiempo que Fumaratto y todos los que nos acompañan en esta rumba, podamos tener la alegría de presentarnos en escenarios con nuevas propuestas. Como el Estéreo Pícnic que busca, y perdone la insistencia, hacer que la rumba sea eterna.

¿Qué opina de las críticas que hacen por traer guaracha en este tipo de eventos?

Los artistas nos debemos al público y las personas tienen diversas formas de creer, sentir y asumir la cultura. La música, dice la historia, es el lenguaje de los pueblos. Entonces, existe nuestra propuesta y, en ese momento, es usted como persona individual que resuelve aceptarla, seguirla, gozársela y asumirla como una experiencia de vida o lo contrario.

La guaracha tiene algún desprestigio no tanto por la música, como creación, sino por el mundo que se va creando alrededor. Por los circuitos de vida que acompañan ese fenómeno cultural. Que es el resultado del mundo donde se produce y quien la escucha. La música como creación artística debe tener como escenario la vida, como también todos los lugares y todos los momentos.

La guaracha es música de la alegría, ¿y quién no va a querer estar alegre? No creo que sea una campaña de desprestigio. Es una reacción frente a lo que musicalmente nos muestra qué sociedad somos y para dónde vamos.

Todos a gozar la música en todos los sitios, y si es guaracha con mayor razón. En la fiesta todos somos iguales. Entonces, para adelante músicos; tenemos un mundo para continuar haciendo alegres a quienes quieran.

¿Qué opina del testeo de drogas en los eventos masivos?

Qué importante pregunta. La respuesta será lo más clara posible y la responde Daniel Mateo Quintero Posada. El gran estigma de la música alternativa es que se asocia a un mundo que existe independientemente de nuestra propuesta artística y musical. Nuestra cultura asocia la rumba con consumo, para nadie es un secreto. ¿Qué pasa en los conciertos de música popular con el licor? Se relacionan directamente con acabar las tristezas ingiriendo ‘guaro’. Es decir, motivan su consumo.

En el mundo de la guaracha, esencialmente por ser una expresión artística de carácter urbano y con raíces en barrios populares, los jóvenes que resolvieron previamente dedicarse al consumo de todo tipo de droga, nos escuchan. Nuestra música no estimula esas prácticas, eso es una decisión individual. Frente a esto, podríamos preguntar: ¿Qué ocurre cuando la consumen y no se encuentran en nuestras presentaciones o cuando ni siquiera nos están escuchando? Esto es un gran problema en todos los sectores, pero que quede claro que nuestra música no está vinculada al estímulo al consumo, ni tampoco hacemos a apología al mismo.

Eso es una decisión personal independiente, ya si en esos estados nuestra inspiración, les mejora el momento, nunca será problema del artista. La vida es de cada uno.

Muchos lo identifican como “El Conejo”. ¿Cómo nació ese personaje y qué representa para usted?

El conejo nació por una propuesta para darle un concepto a mi marca que pudiera llegar a todo tipo de público. Con esta nueva imagen surge una idea de poder tener una máscara de conejo poligonal, la cual sirvió para llegar a los niños y a un nuevo público.

¿Cómo recibe eso de que lo llamen “el rey de la guaracha”?

Gran elogio inmerecido que me llamen como ‘El Rey’. En las culturas donde todo es competencia, la individualización de una persona como el punto de referencia es muy importante, porque el sistema de censuras o aprobaciones, inicialmente, se dirigen al referente, al icono.

Por la dimensión de nuestro proyecto musical y su impacto en todos los niveles de la cultura urbana, ubicada especialmente en las zonas periféricas, en vez de ‘Rey’ me siento más como un coordinador de un grupo musical. Fumaratto con especial compromiso, respeto y trabajo en equipo, viene contribuyendo a que esta forma de rumba, como ya lo advertí, sea una opción eterna para los momentos de la alegría derivada de la música.

Debo insistir, que este es un trabajo de grupo. Lo que hace Fumaratto es colocar un toque de genialidad al trabajo de estos magos, que sin duda tienen un talento muy especial.

Para el público que no lo conoce, ¿cómo definiría su sonido?

En una sociedad que depende en extremo de las dinámicas informativas que se movilizan por las redes sociales y las grandes empresas musicales de la internet, es importante que apenas tengan esa experiencia se la gocen.

Es decir, que cuando escuchen a la banda del conejo, la vinculen a sus momentos de rumba, de fiesta, de alegría. Definir mi música es difícil o fácil al mismo tiempo. Pienso que es una singular expresión de una cultura fuertemente arraigada en esta sociedad, especialmente en la juventud, que contiene todo un universo de oportunidades de expresión musical.

¿Qué proyectos vienen para este año?

Se aproximan grandes giras internacionales. Una de ellas será en Europa para las fechas de junio, julio y agosto. En verano visitaremos países: como España, Francia, Italia, Alemania, entre otros. A final de año se viene una gira por Estados Unidos, pero el principal proyecto para este año es ser feliz.

