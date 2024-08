Feria del Libro de San Andrés 2024 anuncia escritores y músicos invitados

La Feria del Libro de San Andrés, para este año, espera superar los 11 mil asistentes que registró el año pasado. Foto: Cortesía Feria del Libro de San Andrés

Del 18 al 22 de septiembre, el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina será el escenario de la sexta edición de la Feria Internacional del Libro -FILSAI 2024-, bajo el lema “Bitout Baada | Sin fronteras”, con la expectativa de superar este año los 11.000 asistentes que asistieron de la pasada edición.

El afiche de este año es una aproximación al Caribe sin fronteras, concebido por la artista sanandresana, Karen Bendek. Atendiendo al lema de la feria, la artista decidió “cambiar el sentido de la línea del horizonte”, trastocar el espacio, en una composición minimalista que también rinde homenaje a la naturaleza de las islas con la incorporación de las hojas de mangle.

“La FILSAI es un espacio de encuentro que teje redes entre la comunidad y sus raíces culturales y lingüísticas, una plataforma para abrir diálogos que trascienden las barreras idiomáticas y, sobre todo, es un proceso que se mantiene vivo todo el año”, asegura la directora de Mamaroja Company, Mariamatilde Rodríguez, encargados de la organización del festival, que en esta edicón de se une al Yehman Festival y el Green Moon Festival, entre otros.

El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, la Biblioteca Nacional, la Red Nacional de Ferias del Libro Colombia, la Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la Cámara de Comercio de San Andrés, la Universidad Nacional sede Caribe y el Banco de la República, son algunos de los aliados que hacen posible la FILSAI 2024. Bitout Baada: La palabra borra fronteras desde la isla.

Invitados a la Feria del Libro de San Andrés 2024

Algunos de los escritores internacionales confirmados son Nicholas Laughlin y Marina Salandy de, Trinidad y Tobago, Carlos Villabolobos, de Costa Rica, Lauristely Peña y Michelle Ricardo, de República Dominicana, y Mateo García Elizondo, de México.

Entre los escritores nacionales se encuentran Fadir Delgado, Premio Nacional de Poesía, John William Archbold, Mariamatilde Rodríguez, Luz Karime Santodomingo, Fabián Buelvas, y Nora Carbonell, entre otros. El Archipiélago también estará representado por creadores locales como Hazel Robinson, Cristina Bendek, Edna Rueda Abrahams, Sergio Santana, Keisha Howard, Israel Jackson, Iván Samir, Martín Pomare, Guillermo Rodríguez, William Bush, Humberto Castañeda y otros que se anunciarán próximamente.

La feria no solo celebra la literatura, sino que también ofrece una plataforma para el arte musical con 12 agrupaciones y 4 fanzines que fusionan música y literatura en formatos acústicos y tradicionales en una programación coordinada por Yehman Festival, con la participación de Muvv, Arkal Walters, Celis Sisters y Joe Taylor and the Fire Band, entre otros.