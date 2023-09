“2 Minutos”: el punk que une a Latinoamérica

2 Minutos, una de las bandas de punk-rock más representativas de Argentina, será la encargada de cerrar el primer día del Festival Cordillera. Foto: Tomada de 2 Minutos (@ph.pablo.o)

En la presentación más reciente vez que “2 Minutos” en a Bogotá, el 14 de octubre de 2022, las paredes de una bodega de Puente Aranda resonaron al ritmo del punk rock argentino.

El escenario le recordó a la banda a Valentin Alsina, su pueblo natal, donde también hay bodegas, obreros y un mural de la agrupación. Un año después, el escenario Cotopaxi del Festival Cordillera los espera para dar cierre al primer día de música en vivo.

La banda ha venido a Colombia en varias ocasiones. Hicieron parte del cartel de Rock al Parque en 2017 y celebraron sus 25 años en el 2013 dando conciertos en Bogotá y Medellín. Este año su presentación en el Festival Cordillera coincide con la celebración de sus 35 años.

El festival, que promete unir los sonidos de Latinoamérica en un solo espacio, es el escenario que 2 Minutos aprovechará para expandir su mensaje y celebrar sus bodas de Coral.

“Desde el inicio siempre hemos hablado del diario vivir de las personas de Latinoamérica, de ese lugar con el que se identifican. Estamos agradecidos que la gente lo reconozca después de tantos años”, dice Alejandro ‘Indio’ Mirones, guitarrista de la banda.

En la guerra de las Malvinas contra los ingleses, poco antes de la dictadura, el gobierno argentino prohibió la música en inglés en las radios. Eso fue aprovechado por diversas bandas, como “2 Minutos”, para ganar un lugar. Sin embargo, no poder expresarse con libertad fue un problema que, incluso, siguió después de la dictadura.

Esta foto es en Los Ángeles (1995). El próximo 19/9 metemos show en streaming, en vivo por supuesto!. Vamos a estar casi todos (guiño guiño).

Conseguí las entradas en www https://t.co/IYZ9NwpOZe #2Minutos #LosAngeles pic.twitter.com/YhqrxHJPsY — 2 Minutos (@los2minutos) September 2, 2020

“El punk estaba muy mal visto. La dictadura se fue, pero la policía se quedó y nos odiaban. Te veían vestido y nos metían al camión. Era como que ‘portación de cara’, nada más. Por suerte eso cambió y muchas bandas y géneros musicales, pudieron empezar a cantar cosas que no se podían antes”, aseguró el Indio.

Pese a que Mirones habla de cómo la música de la banda fue un bálsamo después de las dictaduras, sabe que, años después, sus letras siguen siendo referentes debido a los problemas y conflictos que han atravesado al continente.

“Lamentablemente, los problemas siguen vigentes. Tenemos políticos que no están a la altura de la gente. A veces me parece raro porque se pelea por la educación pública, que es algo que tendría que ser normal, con acceso para todos. Y pues, no hay empleo, hay represión, la falta de trabajo, la falta de ilusiones… nosotros podemos hacer lo que nos gusta, pero no todos tienen esa oportunidad”, comentó.

Sin embargo, el encargado de aquellos riff furiosos y frenéticos de 2 Minutos tiene optimismo al encarar el futuro de Latinoamérica.

“Yo veo que hay esperanza porque hay gente que sigue en la lucha y hace las cosas sin interés personal, ni un interés monetario o comercial. Hay gente que hace las cosas por voluntad propia porque tiene vocación de ayudar a otros y hay muchos ejemplos. Entonces yo creo que mientras esa gente exista ese granito de arena se va a ir para adelante en un montón de cosas”, confesó.

Un cierre de energía en el Festival Cordillera

Este sábado “2 Minutos” descargará su energía en el Festival Cordillera, en el que también habrá artistas como “Los Caligaris”, “Dread Mar-I” y “Damas Gratis”. Sobre este último grupo, el Indio destacó el trabajo que ha hecho Pablo Lezcano por la música de Latinoamérica.

“Pablito es un grande. Siempre está trabajando, llevando alegría para todos lados. Va al Mundial y a todos lados”, comentó.

“La expectativa con Cordillera es que suponemos que va a ser lo mejor y creo que superará las expectativas. Colombia, aparte de tratarnos muy bien, siempre tratamos de tocar todos los años. Es un lugar hermoso”, sentenció Mirones.

Mientras eso sucede, 2 Minutos continúa trabajando en lo que será su nuevo disco en homenaje a sus 35 años de carrera. Recientemente, lanzó una colaboración con los Fabulosos Cadillacs con el tema “Aeropuerto” y “Otra Mujer” con Mimi Maura.

De igual manera, con la colaboración con Trueno en la reversión de ‘Ya No Sos Igual”, quedó claro que esta es una banda que echa para adelante y se mantiene vigente sin cambiar su sonido que, como define el Indio a secas, es “punk-rock”.

Lea más del mundo del Entretenimiento 📀🎞️🎤.