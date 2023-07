Festival Cordillera presenta Nutibara, un concierto dedicado al reggae en Medellín

Damian Marley, Los Cafres y otras leyendas del Reggae estarán en el concierto Nutibara en Medellín Foto: Getty Images

El fuego arde más fuerte que nunca a este lado de la Cordillera y se expandió hasta llegar por primera vez a Medellín con el show que reunirá a la realeza del Reggae en plena con los exponentes más importantes del género en Latinoamérica: Damian “Jr. Gong” Marley, Dread Mar-I, Los Cafres, Nach y De Bruces A Mí, el próximo 22 de septiembre en la plaza de toros La Macarena.

Luego de ocho años sin presentarse en Medellín, Damian Marley, descendiente directo de su majestad Bob Marley y coronado Jr. Gong, regresa a la ciudad de la eterna primavera para reafirmar que la música jamaiquina sigue vigente y que su impacto e influencia han sido incalculables en la historia de la música, esta vez como parte de un cartel con artistas de la talla de Dread Mar-I que vuelve para devorar de a poco los corazones que se reunirán entre los cerros para cantar sin pena, canciones como “Tu Sin Mi”, “Todo Lo Que Se Fue”, “Sálvame” y “Así Fue”.

Los Cafres, aterrizan en Nutibara como parte de la celebración sus 30 años de carrera, en la que harán un recorrido por sus más grandes himnos como “Si el amor se cae”, “Tus Ojos”, “Bastará” y “Sigo Caminando”, además, el Festival contará con la participación de una de las máximas figuras del Hip Hop en español, Nach, que más que un cantante de Rap es un guía, capaz de acompañar y abrazar con cada una de sus rimas y De Bruces a Mí, la cuota local que mezcla melodías latinas con bases rítmicas de la música jamaiquina, creando así el Reggae Mestizo, que por supuesto no podía faltar en el cartel que reúne a los máximos exponentes del Reggae en el Valle de Aburrá.

Hoy los Bancos Aval y dale! anuncian la preventa exclusiva para Nutibara, la cual estará disponible desde el 10 de julio a las 09:00 AM hasta el 12 de julio a las 08:59 AM, o en la venta a público general que empezará a partir del 12 de julio a las 09:00 AM hasta agotar existencias.