Festival de Compositores de San Juan descalifica canción de ministro de Educación

Daniel Rojas Medellín, ministro de Educación, envío canción al festival. Foto: Óscar Pérez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La 47.ª edición del Festival de Compositores de San Juan, que se lleva a cabo en el municipio de La Guajira, dio a conocer que la canción presentada por el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, había sido descalificada. El funcionario quería participar del evento y envió una canción al evento que terminó el pasado 15 de diciembre.

El folclorista Luis Hinojosa, quien fue seleccionado para calificar las canciones en la categoría a la que aplicó Rojas, explicó las razones para sus descalificaciones. “Por mi experiencia y recorrido en el folclore vallenato me siento con el pleno conocimiento para calificar una canción melódica, su estructura, su mensaje, la letra y la interpretación”, explicó Hinojosa.

“Pero resulta que esta canción yo le di un puntaje bajito, la eliminé porque utilizó la palabra ‘polvo’, o sea, la canción hablaba de una pareja que donde la mujer abandona al hombre entonces él empieza a decir cosas de ella, que se ha perdido al irse, entonces hubo una expresión que me llamó la atención, que ya no vas a tener el mismo polvo, que no sé qué, entonces a mí eso me pareció vulgar”, agregó.

De acuerdo con el calificador de la canción, el tema presentado por el ministro era de doble sentido. “Estamos en un festival donde la canción que gane debe ser de un alto nivel costumbrista, un alto nivel poético, ya esa palabra (polvo) no encaja (...) si la canción no llena los requisitos para pasar a una ronda sencillamente se queda como fue el caso de esta”, concluyó.