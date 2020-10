Festival de la Leyenda Vallenata 2020 tiene reina y dos reyes

View this post on Instagram

Yeimi Arrieta Ramos es la ganadora del Concurso Acordeonera Mayor 2020. Yeimi de Jesús Arrieta Ramos, de Arjona - Bolívar, se impuso la noche de este sábado 3 de octubre en el concurso Acordeonera Categoría Mayor del 53 Festival de la Leyenda Vallenata, edición virtual, apoyado por el Ministerio de la Cultura. La joven ganadora, de 23 años de edad, se midió ante las acordeoneras Nataly Patiño Amarís y Wendy Paola Corzo Carmona, a la postre segundo y tercer lugar, respectivamente. Madeleine Bolaños Escobar y Yulieth Dayana Pineda, complementaron el grupo de cinco acordeoneras que participaron en este segundo concurso de Acordeonera Mayor. Un público virtual aprobó a través de las redes la decisión tomada por el jurado calificador, conformado por Cecilia Lúquez, Iván Villazón, Raúl ‘Chiche’ Martínez, Jacinto Leonardy Vega y Glenis Iglesias. Yeimi Arrieta Ramos, estuvo acompañada por el cajero Alberto Camacho y el guacharaquero Jorge Luis Daza. Interpretó el merengue El gallo jabao, el paseo Esperanza, la puya Me vuelvo a coronar y el son Levántate María. @jeimy_arrieta