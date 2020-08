View this post on Instagram

Este 15, 16 y 17 de agosto si hay #ConviteDigital! 15 agrupaciones representando la música campesina ¡Así lo canta el Carranguero Mayor! ¡Los esperamos! 👩🏼‍🌾🐮🥑🌽 "Nos encerraron el cuerpo pero el almas sigue libre. Con música campesina vuelve a sonar el Convite" @acentomestizo @ocati.es @estudio.movil . . . #ConviteCarranguero #CunaCarranguera #ConviteDigital #Convite13 #Carranga #MusicaCarranguera #MusicaColombiana #Tiple #Requinto #TipleRequinto