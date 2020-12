Festival Estéreo Picnic 2020: conozca la programación virtual del especial de diciembre

Durante tres días revivirán transmisiones, homenajes y entrevistas, donde los amantes de la música alternativa disfrutarán de la programación.

Del 11 al 13 de diciembre el Festival de Estéreo Picnic celebrará sus diez años de creación y de producción ininterrumpida. En esta edición será de forma online, por la contingencia del Covid-19. La temática estará centrada en revivir lo que ha sido el festival desde el 2010.

El aniversario incluirá retransmisiones de festivales pasados, así como también homenajes y entrevistas.

El FEP (Festival Estéreo Picnic) Online lo abrirá el Club Virtual el viernes 11 de diciembre con set de Sophyaa, Nyksan, Bitter Babe, Dengue Dengue Dengue, DJ Python, Verraco y Dubbire. Desde las 8pm y hasta la madrugada. (Le recomendamos: El Teatro Mayor comienza su temporada de Navidad 2020).

Programación

Sábado 12: será la celebración del baile, componente natural y fundacional del Festival. Desde los ritmos de Canalón de Timbiquí (2017), Romperayo (2017), Superlitio (2015) o Bomba Estéreo (2014), entre otros. Los Homenajes a New Order, Gorillaz y Jack White nos recordarán el impacto que han tenido sus shows en la región. El Homenaje será a los Creyentes, lo que celebrará a los fanáticos que han hecho parte del Estéreo Picnic.

Domingo 13: estarán presentes los shows de The Wailers (2014), Nawal (2017), Damian Marley (2015), N.Hardem (2017), Gogol Bordello (2014), Aterciopelados (2015), Cultura Profética (2014) y más. También será un festejo a los sonidos que ha definido gran parte del espíritu del Festival: St. Vincent (2019), TV on The Radio (2012), Interpol (2019), Pixies (2014), The xx (2017), MGMT (2012) o Nine Inch Nails (2014). Por su lado, el homenaje va dirigido a The Strokes, Red Hot Chili Peppers, Underworld y el fallecido Keith Flint. (Le puede interesar: Guayacán Orquesta estrena “Bogotá salsera”).