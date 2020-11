Festival Estéreo Picnic Online revivirá una década de música en vivo

El evento se realizará en diciembre próximo y, además de presentar los mejores conciertos, ofrecerá un club virtual con fiesta electrónica y DJs invitados.

El Festival Estéreo Picnic anuncia un evento online en el que emitirá los mejores artistas que han pasado por la tarima a lo largo de diez años. Hay que recordar que este 2020 no se pudo celebrar el festival y que quedó programado para septiembre de 2021.

El espectáculo que tiene como objetivo que el público no se olvide del lema “Un mundo distinto” se llevará a cabo los días 11, 12 y 13 de diciembre de 2020 “con algunos de los mejores momentos del Festival en sus 10 años de historia, un club virtual para la fiesta, homenajes, entrevistas y más”, dicen los organizadores, Páramo Presenta.

A través de www.estereopicniconline.com las personas podrán conectarse a la transmisión que tendrá tres tipos de contenidos: retransmisiones de las presentaciones más importantes de la década, un club virtual con fiesta electrónica y DJs invitados.

“Ante la imposibilidad de poder celebrar con todos ustedes como nos lo merecemos seguimos resistiendo y esperando que llegue el momento de poder volver. Los extrañamos con todas nuestras fuerzas y así sea a la distancia, esperamos conectarnos con ustedes”, agregan.

En las retransmisiones estarán los conciertos de: Sam Smith, Nine Inch Nails, Wiz Khalifa, The xx, St. Vincent, TV on The Radio en 2012, Pixies, Los Fabulosos Cadillacs, Cut Copy, Miami Horror, Gogol Bordello, Bob Moses y mucho más.

En cuanto a los músicos nacionales se destacan: Bomba Estéreo, Bajotierra, Canalón de Timbiquí, Romperayo, Cero39 y otros.

El club virtual, por su parte, será el espacio digital para los sets exclusivos de Anastasia Kristensen, Bitter Babe, Dengue Dengue Dengue, Dj Python, Dubfire, Amanda, Dj Tennis, Verraco, Julianna y más.

Los contenidos especiales los encabezan el Concierto de Inauguración el viernes 11 de diciembre con Vicente García y la Fiesta de Cierre el 13 de diciembre con Julio Victoria, ambos en una transmisión vivo desde el Movistar Arena.

Entrevistas con bandas internacionales y homenajes a los actos que definieron los diez años de “Un mundo distinto”: los Creyentes, Gorillaz, Jack White, New Order, The Prodigy, Underworld, Red Hot Chili Peppers y The Strokes.

El Festival Estéreo Picnic Online será una experiencia gratuita y un homenaje a todas las personas que nos han acompañado a lo largo de esta década.

Adicionalmente, contará con una Experiencia VIP que tendrá acceso a contenidos exclusivos, conciertos transmitidos en vivo y M&Gs especiales.

Los accesos al VIP los estarán entregando los patrocinadores del festival en sus redes sociales.

Finalmente, la serie de conciertos en vivo, denominada Experiencia Live que comenzará con un concierto de inauguración transmitido en vivo de Vicente García desde el Arena Movistar y la Fiesta de Cierre con Julio Victoria que tendrá un costo de $50.000 pesos. Serán gratuitos para las personas que tengan un acceso VIP.