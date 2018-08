Festival Estéreo Picnic anuncia fechas de 2019 y lanza sistema de pago a cuotas

Redacción música

El Festival Estéreo Picnic 2019 se realizará en 5, 6 y 7 de abril. Aunque la fecha parece lejana y aunque aún no han lanzado la boletería 'creyentes' (para compradores que creen en el cartel sin que haya sido anunciado), los organizadores del evento lanzan la 'alcancía Fep', es decir, la posibilidad de pagar la entrada a cuotas. (Archivo: "Me endeudé cinco meses para venir a Estéreo Picnic": asistente al festival).

Este sistema permite que el espectador pague los tiquetes "con precio de etapa uno y en un formato de cuotas que te permitirá abonar mes tras mes, semana tras semana o día tras día hasta completar el pago total", informan los organizadores.

La 'alcancía Fep' puede realizarse individual o grupal y sirve para pagar la entrada para un día o la entrada para los tres días.

El abono debe ser el 10% del valor del tipo de boleta que se elija en la plataforma virtual y del 30% en puntos físicos TuBoleta. Los otros abonos se pueden hacer por el monto "deseado" y con "la frecuencia que prefieras bajo la condición de pagar la totalidad de la boleta antes del 22 de marzo de 2019". (Le puede interesar: Festivales musicales, una costumbre cultural).

Para pagar existen dos métodos: el ahorro virtual y el ahorro físico. El primero, como su nombre lo indica, se puede realizar a través de la web alcancia.festivalestereopicnic.com por medios electrónicos ya sea tarjeta de crédito o PSE.

El ahorro físico sirve para cualquiera de los puntos físicos de TuBoleta o por medio de su Call Center (5936300).

El abono se inicia desde $90.000 en la alcancía física, el valor de la entrada para un día se puede extender a siete cuotas de $29.900; mientras que el tiquete de los tres días se puede pagar en siete cuotas de $65.000.

En la alcancía virtual el abono se hace desde $30.400, la boleta de un día se paga hasta en 10 cuotas de $30.400, y la entrada a los tres días en 10 cuotas de $64.900.

En 2019 se llevará a cabo la décima edición del Estéreo Picnic, festival que bajo el lema "Un mundo distinto" ha contado con la presencia de The Weeknd, Florence and The Machine, Deadmau5, Die Antwoord y más. Igualmente han mantenido viva la llama del indie y el rock con presentaciones memorable de monstruos como The Strokes, Red Hot Chili Peppers, Nine Inch Nails, Pixies y más. Y le han dado un lugar de privilegio a los ravers y fieles eletrónicos con los actos más suculentos del planeta como Skrillex, Martin Garrix, Jack Ü, Kygo, Flume, entre otros artistas.

Este 2018 el cartel estuvo conformado por Lana del Rey, The Killers, Gorillaz, Hardwell, LCD Soundsystem y DJ Snake, entre otros.