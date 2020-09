Festival Estéreo Picnic, programado para septiembre de 2021

View this post on Instagram

A raíz de las últimas medidas frente a la emergencia sanitaria decretadas por parte del Gobierno Nacional, hemos decidido que el Festival Estéreo Picnic se realice de nuevo el 10, 11 y 12 de septiembre de 2021. Nos hubiera encantado poder celebrar Un Mundo Distinto este año, pero la salud y bienestar de todos es nuestra mayor prioridad. Las entradas para las fechas originales seguirán siendo válidas para septiembre de 2021. Agradecemos a todos aquellos que nos acompañen en estas nuevas fechas. Su apoyo nos inspira a seguir adelante en medio de estos momentos tan difíciles. Las personas que no puedan asistir en septiembre podrán reclamar la devolución de su dinero, más información en www.festivalestereopicnic.com/faq Tan pronto como podamos, estaremos compartiendo con ustedes el nuevo line up del Festival 2021, así como cualquier otra información relevante. ¡Los extrañamos y no vemos la hora de reencontrarnos! #EstéreoPicnicResiste ✊🔥✊