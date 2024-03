“La historia de un sueño que se convirtió en leyenda”

Los primos Julián e Iván Torres, Duetorres, actuales Príncipes de la Canción, harán parte del concierto de gala. Foto: Cortesía Fundación Musical de Colombia

Si usted va ir a disfrutar el Concierto de Gala que inaugura el Festival Nacional de la Música Colombiana, este 1 de marzo a las 7:00 p. m. en el Teatro Julio Mario Santo Domingo, y de repente sus sentidos le hacen una jugada con la viva presencia de los Duetos ‘Silva y Villalba’ y ‘Garzón y Collazos’, no se alarme, se tratará de los primos Julián e Iván Torres, Duetorres, actuales Príncipes de la Canción, a quienes hoy reconocen como la encarnación de aquellos maestros que inspiraron -hace 38 años- la creación de este certamen en Ibagué.

Los Torres, de 28 y 23 años respectivamente, maestros graduados de las facultades de música de las Universidades El Bosque y Javeriana, se han puesto en la tarea de conservar no solo la tesitura característica en las voces de los antiguos duetos, sino también la sonoridad de los instrumentos, con el toque del tiple y una guitarra electroacústica que, en vez de las modernas cuerdas de nailon, vibran con las tradicionales cuerdas de acero.

Ahora en todas las plataformas digitales se les pueden encontrar con mayor facilidad, cantando clásicas del Siglo XX como Los Guaduales (Guabina de Jorge Villamil), Vivirás mi Tolima (Guabina de Pedro J. Ramos) , Ayer me echaron del pueblo (Bambuco de José A. Morales), entre tantas y más composiciones que nos dejaron en el alma, intérpretes como Silva y Villalba, los Hermanos Martínez, el Dueto de Antaño y muchos otros, quines hicieron fama en la época de los discos de acetato a 45 y 78 revoluciones por minuto.

Con ellos, los Torres, los últimos ganadores en estos 30 años del Concurso de Duetos Príncipes de la Canción, estarán en el escenario del Teatro Mayor, justamente quien fueron los primeros ganadores de ese certamen por allá en el año 1995: el dueto Lina y Julián, hermanos que representaron al Valle del Cauca, y que hoy están tan vigentes como entonces.

Asimismo, otros duetos que se han coronado como los mejores en esta categoría como: Tradiciones (Huila, 1998), Nocturnal (Santander, 2003), Renaceres (Eje Cafetero, 2017), Armonizando Dúo (Huila, 2018), Entre cantos (Tolima, 2019), Simisol (Bogotá, 2020), Belén Osorio, La Margarita (Boyacá, 2021), Maderas (Caquetá, 2022) y, por supuesto, DueTorres (Bogotá, 2023).

“Será un recorrido único, en el que se apreciará la evolución del concurso de duetos de música colombiana más importante del país, a través de la participación de artistas cada vez más jóvenes, con gran preparación académica, quienes año tras año se han esforzado por incluir en sus presentaciones nuevas apuestas musicales e interpretativas renovadas, por qué no arriesgadas, así como interpretaciones sinfónicas, y otras tradicionales como la de Duetorres, dándole al Festival nuevos aires y abriéndole senderos a las generaciones venideras”, expresa el nuevo director musical del Festival, maestro Vladimir Ardila Medina, también integrante del dueto Nocturnal y de la Opera de Colombia.

Este tránsito por la memoria musical del Festival, en la noche que le da apertura en la capital del país, será realmente mágico. La conducción estará a cargo de anfitrionas de la talla de Adriana Lucía y de la cantautora Katie James, acompañadas por la presentadora tolimense Sandra Mazuera y la introducción con las notas del himno nacional en la voz de la soprano ibaguereña, maestra Viviana Barreto, cinco mujeres poderosas de la cultura en Colombia.

La memoria del Festival en 300 páginas

La narración que estas grandes artistas harán en dicho evento inaugural se materializará en el escenario desde su fuente más fidedigna, el libro recién editado por la Fundación Musical de Colombia y que titula el concierto mismo: “La historia de un sueño que se convirtió en leyenda”.

Así se nombra a, nada más y nada menos, que a las pisadas que por 38 años vienen abriendo la brecha y siguen dando paso a la música colombiana, un libro de colección con 300 páginas y pastas de lujo que cuenta cómo ha sido la siembra de la Señora Doris Morera de Castro, presidente de la Fundación Musical quien, con la ayuda de su familia, amigos, periodistas y medios de comunicación, entre otros, se ha empeñado en labrar y cosechar, gracias a Dios en vida.

“He sido testigo de sus desvelos y esfuerzos para no dejar desfallecer el festival, como ocurrió durante la pandemia; de sus gestiones antes los ministros de cultura, los gobernadores del Tolima y alcaldes de Ibagué, y también antes empresarios, para convencerlos de la necesidad de apoyar esta inmensa obra cultural para el Tolima y para el país”, anotó en el prólogo del libro el ex fiscal general y ex procurador general de la Nación, Alfonso Gómez Méndez, hoy presidente emérito de la Fundación.

Y fue él mismo quien recientemente reconoció públicamente el tesón de las mujeres del Tolima, pues junto a Doris Morera y el permanente apoyo del Ministerio de las culturas, los artes y saberes, se remangan la camisa mujeres como la nueva alcaldesa de Ibagué, Johana Ximena Aranda Rivera y la Gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz Vargas, convencidas de que es desde la cultura donde se conecta a un pueblo con sus valores y los rasgos más nobles de su humanidad.

El Festival Nacional de la Música Colombiana, resumido en este texto, es su legado para la identidad de las nuevas generaciones, con la esperanza de que este certamen, que tendrá lugar en Ibagué (Parte de la Red de Ciudades Creativas de la Unesco) del 18 al 25 de marzo con más de 1000 artistas y 60 eventos en simultánea, tenga en toda su esencia y esplendor una indefectible sostenibilidad y pervivencia, porque “un pueblo que no reconoce sus ancestros y sus raíces no sabe para dónde va”.

[El libro se puede encontrar en el stand de la Fundación Musical, que estará ubicado en el lobby del Teatro Mayor, este viernes 1 de marzo a las 7 p.m. Entradas al Concierto: tuboleta.com]